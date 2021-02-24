В России ожидается рост тарифов на тепло и электроэнергию

Из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году в России могут вырасти тарифы на тепло и электроэнергию, говорится в письме замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг. В Минэнерго считают, что сборы лучше повышать поэтапно, а на часть техники оставить прежними.

Уточняется, что планируется повысить утилизационный сбор в частности на специализированную технику – в два–четыре раза, и автомобили - на 25%. Несколько постановлений в данной области уже готовятся, пишет «Прайм».

Так, утильсбор будет повышен на бульдозеры, колесные ковшовые фронтальные погрузчики, многоковшовые экскаваторы и другую технику для проведения горных работ. Яновский в своем письме отмечает, что рост размера сбора повлечет за собой увеличение финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности.

«Учитывая, что себестоимость продукции угольных компаний прямо влияет на тарифы в энергетике и тепле, можно прогнозировать, что пересмотр ставок утилизационного сбора и рост себестоимости угля повлечет за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей», - говорится в письме. Автор отмечает, что для ряда регионов новые условия повлекут рост тарифов на тепловую и электроэнергию.

В Минэнерго уточнили, что доля топливной составляющей угольной станции может достигать 65% в стоимости электрической энергии.

