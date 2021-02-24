В России за сутки выявили 11,7 тыс. новых случаев коронавируса

В России суточный прирост коронавируса составил 11 749 новых случаев, сообщает оперштаб. Показатель стал минимальным, начиная с 8 октября 2020 года. Нарастающим итогом в России выявлено 4 200 902 случая COVID. Число безвозвратных потерь достигло 84 430 случаев, из которых за последние сутки скончались 383 пациента. Поправились за все время эпидемии 3 751 562 человека, в том числе 12 218 были выписаны за последние сутки. Накануне коронавирус выявили у 11 823 россиян. Умерли 417 пациентов с COVID-19.

Москва продолжает оставаться на первом месте среди регионов РФ по заболеваемости COVID. В столице выявили 1417 новых случаев, летальных исходов 43, в общей сложности в столице за все время выявили 972 172 случая заболевания. На втором месте находится Санкт-Петербург (+909), на третьем месте Московская область (+695). В пятерке - Нижегородская область (+397) и Ростовская область (+304).

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия находится на пятом месте в мировом антирейтинге стран с наибольшим распространением COVID-19. Лидируют США, где инфекция выявлена у 28,3 млн человек. Далее следуют Индия (11 млн), Бразилия (10,2 млн) и Великобритания (4,1 млн). В общей сложности коронавирус обнаружен у 112,1 млн жителей планеты. Из них почти 2,5 млн человек скончались.

