В Центральную Европу пришла третья волна пандемии

Прага предупредила, что система здравоохранения страны находится на грани «полного истощения» и может потребоваться срочная помощь из-за рубежа. Это предупреждение - очередное свидетельство того, что на Центральную Европу надвигается третья волна коронавирусной пандемии.

Последние две недели в Чехии регистрируется ежедневно в среднем 968 новых заражений Covid-19 на 100 тыс. населения, что является самым высоким показателем в Евросоюзе в пересчете на душу населения. Наполняемость чешских больниц приблизилась к опасной черте, врачи вынуждены откладывать лечение пациентов с другими болезнями. Заместитель министра здравоохранения Чехии Владимир Черны заявил на пресс-конференции во вторник, что через две-три недели все больницы будут переполнены и что правительство может обратиться к соседям с просьбой принимать больных из Чехии.

«Мы начинаем переговоры о помощи из-за границы,- сообщил замминистра.- Пока единственный официальный ответ пришел из Германии, которая предложила 9 мест. На сегодняшний день больницы в Чешской республике заполнены на 85%».

Предупреждение Черны о тяжелой обстановке не единственное. В соседней Словакии тестирование совсем недавно показало, что три четверти новых заражений (74%) вызваны очень опасной британской разновидностью коронавируса. Братислава также «отличилась», став на прошлой неделе мировым лидером по числу летальных исходов в пересчете на душу населения.

Глава МИД Словакии Иван Коркок сообщил в понедельник, что попросит у Брюсселя и других членов ЕС прислать дополнительную вакцину, чтобы помочь справиться с «трагической» ситуацией – за последние две недели количество летальных исходов несколько раз превышало 100 в день. Население Словакии, напомним, составляет всего лишь 5,4 миллиона человек.

«Я прекрасно знаю, что и в других странах нехватка вакцин,- заявил он репортерам в Брюсселе,- но Словакия с очень высоким уровнем смертности сейчас особенно в них нуждается».

В Польше, где новые разновидности коронавируса сейчас повинны в 10% случаях новых заражений, власти планируют ужесточать правила ношения защитных масок и пропускной режим на границах. Министр здравоохранения Адам Недзельский предупредил в понедельник, что в Польше уже почти месяц непрерывно увеличивается количество новых заражений и что пик третьей волны наступит лишь в конце марта – начале апреля.

«На данный момент согласно прогнозам на пике этой третьей волны ежедневно в среднем будет по 10-12 тысяч новых заражений»,- рассказал он телеканалу TVN24 и добавил, что хотя с таким количеством новых больных система здравоохранения должна справиться, удастся ли это сделать сейчас большой вопрос.

Резко выросло количество новых заражений в последнее время и в Венгрии, где оно в последние 7 дней на 50% выше, чем в предыдущую семидневку. Рванул вверх и уровень смертности. Главный врач Венгрии Сесилия Мюллер подчеркнула, что ослабление второй волны пандемии в Центральной Европе было прервано приходом третьей волны, которая начинается с более высокого уровня, чем вторая.

Мюллер предупредила на ежедневном брифинге, что в Венгрии тоже выявлен высоинфекционный британский штамм Covid-19 и что ситуация сейчас значительно ухудшилась.

Будапешт очень надеется замедлить рост новых заражений при помощи агрессивной вакцинации. Самые большие надежды на 5 миллионов доз китайской вакцины Sinopharm и российскую вакцину «Спутник V».

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан объяснил выбор китайской вакцины тем, что очень ей доверяет.

Стремительный рост новых заражений коронавирусом в Центральной Европе насторожил соседние страны. Германия, к примеру, ужесточила пограничный контроль на границах с Чехией и Австрией, а канцлер Меркель, в свою очередь, предупредила, что ни в коем случае нельзя расслабляться перед угрозой третьей волны пандемии.