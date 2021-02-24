Вы только приходите

По итогам 2020-го года объем льготных займов, выданных столичным промпредприятиям правительством Москвы, составил 1 млрд рублей, что на четверть больше показателя 2019-го года.

Подобные меры позволяют компаниям не только поддерживать текущую работу, но и открывать для себя новые рынки, строить более современное производство, закупать необходимое оборудование, материалы и сырье.

«Промышленные предприятия столицы могут рассчитывать на несколько видов прямой финансовой помощи – субсидии и льготные займы. Так, в 2020 году было заключено свыше 40 договоров о предоставлении субсидий на общую сумму 770 млн рублей, это на 23% больше, чем годом ранее. Также в прошлом году предприятия получили девять льготных займов на сумму один миллиард рублей, а с 2017 года общая сумма займов для промпредприятий превысила два миллиарда рублей. Это взаимовыгодное сотрудничество: компании получают дополнительные средства на развитие производства, город – новые рабочие места, инвестиции и налоговые поступления в бюджет», – отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Промышленник – получи льготный кредит!

За льготные займы отвечает Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, подведомственный Департаменту инвестиционной и промышленной политики города.

Сегодня фонд выдает займы размером от 10 до 300 млн рублей по ставке от 2 до 4% сроком до 5 лет. По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, в прошлом году особой популярностью среди предприятий Москвы пользовался заем на пополнение оборотных средств. Такая форма поддержки помогла многим компаниям удержаться на рынке в сложных условиях.

«Если посмотреть структуру выдаваемых займов, то в прошлом году большая часть пришлась на продукт «Развитие – оборотные средства». Он был введен в 2020 году и стал своевременной помощью компаниям в период пандемии. При этом мы постоянно расширяем список программ, стараемся принимать решения о введении новых продуктов на основе обратной связи от промышленных предприятий. Мы заинтересованы в том, чтобы наши меры поддержки были востребованы у промышленников», – рассказывает Прохоров.

Он отметил, что сейчас по факту любое промышленное предприятие столицы может рассчитывать на заем. Взамен у города есть всего несколько требований. Одно из главных – потратить деньги на конкретные цели, реализация которых в конечном счете может принести пользу жителям столицы.

Например, продукт «Промышленности» направлен на помощь предприятиям с техническим перевооружением и модернизацией производства. Он пользуется особой популярностью – каждый четвертый заемщик обращается за ним повторно.

Заем можно потратить на покупку нового оборудования, расходы на опытно-конструкторские и технологические работы. Часть займа можно направить на пополнение оборотных средств.

«В прошлом году мы пересмотрели продукт «Экспорт», а также выделили в отдельное направление «Экспорт АПК». Мы стараемся быть динамичными, учитывать потребности промышленных предприятий для достижения экономического роста в городе, а также предлагать предприятиям ту поддержку, в которой они нуждаются в данный момент. В числе наиболее актуальных оказались вопросы, связанные с пополнением оборотных средств для выполнения текущих экспортных контрактов, а также содействию выхода на новые рынки. Стоит отметить, что оба продукта рассчитаны как на действующих экспортеров, так и тех, кто только планирует поставки за рубеж», – пояснил глава фонда Анатолий Гарбузов.

Такой экспортный заем можно полностью направить на пополнение оборотных средств, ведь именно долгосрочная «заморозка» средств при экспорте – главное ограничение для российских предприятий. Единственное условие – компания должна взять на себя обязательство получить 1 рубль экспортной выручки на каждый рубль из взятого займа во время действия кредитного договора.

Так, в конце прошлого производитель специализированной промышленной керамики НТЦ «Бакор», обладающий статусом промышленного комплекса Москвы, получил 200 млн рублей на 5 лет под 2% годовых по программе «Экспорт».

Компания уже успешно экспортирует продукцию в 16 стран, среди них Австралия, Австрия, Германия, Индия, Македония, Мексика, Перу, США и Чили.

В общей сложности предприятие планировало инвестировать в новое оборудование и пополнение оборотных средств 300 млн рублей. При этом ожидается, что за пять лет выручка предприятия может вырасти на 40%, а объем нового экспорта за этот же период составит не менее 125 млн рублей.

Промкомплекс – не забудь про субсидию!

Помимо прямых займов от фонда, столичные предприниматели могут рассчитывать и на различные субсидии.

Есть несколько направлений: на возмещение затрат по лизингу, затрат на уплату процентов по кредитным договорам, договорам займа и на приобретение оборудования. Еще можно возместить затраты на технологическое присоединение объектов капитального строительства к инженерным сетям.

Всего в прошлом году был заключен 41 договор о субсидиях, из которых 33 относились к лизинговым платежам, сумма возмещения по которым составит почти 608 млн рублей. Еще пять договоров стоимостью чуть более 31,6 млн рублей касались возмещения затрат по кредитам, взятым на покупку определенного оборудования, и еще три – на возмещение затрат на присоединение к инженерным сетям.

У каждой из мер поддержки есть верхняя планка по размеру выплаты: для кредитов на покупку оборудования она составляет 200 млн рублей на предприятие, а для лизинговых платежей и затрат на подключение к инженерным сетям – 100 млн рублей.

Оформить субсидию в Москве довольно просто – для этого достаточно изучить нормативную базу. Дальше дождаться очередного отбора заявок и подать ее. В случае возникновения вопросов следовать инструкциям кураторов, которые помогут в любой ситуации.

Заявки рассматриваются Отраслевой комиссией по финансовой поддержке организаций, осуществляющих деятельность в инвестиционной и промышленной сферах.

Например, «Производственная компания "ЭЛИТРГУПП ИНВЕСТ"» недавно оформила субсидию на компенсацию затрат на подключение к инженерным сетям: «Для инвесторов хороша любая помощь со стороны государства. За счет выделяемых городом мер поддержки нам удается экономить порядка 25% бюджета и вкладываться в текущие, а также новые проекты», – объясняет представитель компании.

Существующие меры поддержки постоянно расширяются. Например, недавно был расширен перечень предприятий, имеющих право на компенсацию процентов по кредитам для развития производства. Максимальная сумма компенсаций – до 300 млн рублей в год.

Сегодня этой мерой могут воспользоваться организации, работающие по инвестиционным приоритетным проектам города: создание промкомплексов, инновационных технологических центров и креативных технопарков. Хотя раньше такая помощь была доступна лишь организатором техно- и индустриальных парков.