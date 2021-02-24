Wintershall Dea прекратила финансирование «Северного потока – 2»

Германская нефтегазовая компания Wintershall Dea больше не планирует предоставлять финансирование проекту «Северный поток-2», сообщает РБК со ссылкой на отчет фирмы.

Wintershall Dea планировала вложить в строительство газопровода до 950 млн евро, но остановилась на сумме в 730 млн евро.

«Участие группы в проекте «Северный поток-2» ограничено предоставлением кредитов наряду с еще четырьмя крупнейшими европейскими энергетическими компаниями (Engie, OMV, Shell и Uniper). Платежи по кредиту для Nord Stream 2 AG составили €730 млн и были завершены до пересмотра закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA)», — сообщается в документе компании.

Вчера, 23 февраля, германская газета Der Tagesspiegel сообщила, что в отчете Госдепартамента США Конгрессу было заявлено о 18 европейских компаниях, которые уже прекратили свое участие в проекте строительства газопровода «Северный поток – 2». Согласно информации издания, в число компаний входят германский поставщик промышленных услуг Bilfinger из города Мангейма и германский страховщик Munich Re Munich Re Syndicate Limited.

Согласно отчету Госдепа, большинство компаний, прекративших или прекращающих свое участие в «Северном потоке – 2», являются страховыми компаниями. Большинство этих фирм базируются в Великобритании. Кроме того, швейцарская страховая группа Zurich Insurance Group и группа Axa, базирующаяся в Париже, также завершили свою сотрудничество с «Северным потоком – 2».

23 февраля, фирма Munich Re Munich Re Syndicate Limited подтвердила, что «контрактные отношения между "Северным потоком-2" и нашей дочерней фирмой Munich Re Syndicate Ltd были прекращены».

19 января 2021 года датская инжиниринговая корпорация Ramboll (крупнейшей в Дании компании в секторе инженерных работ и архитектуры) приняла решение выйти из проекта по строительству газопровода «Северный поток – 2».

3 января 2021 года норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.

12 февраля германский журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в Берлине написал, что чиновники Евросоюза и Германии ведут переговоры с США о возможной сделке, которая позволит вывести из-под санкций проект «Северный поток-2». По данным Der Spiegel на переговорах обсуждается «стратегический пакет», в который Германия предлагает ввести механизм прекращения поставок газа по «Северному потоку-2» в случае нарушений Россией прав человека и международного права, а также заключить соглашение о международном энергетическом партнерстве с учетом интересов США и Украины. Кроме того, Берлин готов выделить 1 млрд евро на строительство терминалов по приему сжиженного природного газа из США.

6 февраля судно «Фортуна» приступило к укладке труб газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании, сообщило «РИА Новости», со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG. В датских водах предстоит проложить 120 километров труб газопровода.