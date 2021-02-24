Заимствования России стали максимальными за 15 лет

Занимать, но копить

В 2020 году заимствования России стали максимальными за последние 15 лет. Об этом в своем оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь-декабрь 2020 года сообщает Счетная палата. За год было привлечено 5,176 трлн рублей. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Госдолг России за прошлый год вырос почти на 40% до 18,985 трлн, составив 17,8% ВВП. А ведь по итогам 2019 года показатель был на уровне 12,3% ВВП.

Понятно, что занимать такими темпами пришлось не от хорошей жизни. Как отмечают в самой Счетной палате, в 2020 году российская экономика оказалась в условиях «уникального по своей природе кризиса». На ситуацию влияли не один-два фактора, а целый их набор. Здесь и падение цен на нефть: в апреле стоимость марки Urals проседала до исторического минимума — 16,3 доллара за баррель. Да и средняя цена по итогам года оказалась на треть ниже, чем за год до этого: всего 41,4 доллар за бочку, что ниже цены отсечения, которая установленной на 2020 год по бюджетному правилу на уровне 42,4 доллара за баррель.

Кризис потребовал поддержки

Нефть преподносит сюрпризы не впервые. Собственно, то же бюджетное правило предназначается для ослабления привязки курса рубля к котировкам черного золота. Год назад эти котировки спикировали из- за глубоких разногласий между Россией и Саудовской Аравией как участниками сделки ОПЕК+.

Но к этому коммерческо-политическому казусу добавился фактор, к которому не был готов весь мир — пандемия коронавируса. Ее вспышку заливали почти двухмесячным глобальным локдауном, что привело к серьезным финансовым потерям и не менее серьезным затратам.

По оценке экспертов Счетной палаты, в России на меры по борьбе с COVID-19 было выделено 2,855 трлн рублей. Из них почти 570 млрд направили на поддержку семей с детьми, 941 пошли на обязательное пенсионное страхование (речь идет об обеспечении 100-процентного исполнения обязательств по выплате страховых пенсий и пособий), 378 млрд — на дотации, 231,7 млрд — на выплаты медработникам, 155,5 млрд — на пособия по безработице.

Не забыли и о бизнесе: поддержка МСП оценивается в 117,1 млрд, промышленности — 74,3 млрд. Еще 34,6 млрд рублей получили в виде субсидий авиакомпании и аэропорты. Суммы выглядят, вроде бы, скромными. Но помимо денег, бизнес получил и льготные кредиты и послабления по налогам и взносам. Все вместе оценивается под триллион рублей.

Дефицит на выходе

Итогом сложившейся ситуации, вполне логично стало резкое снижение доходов казны. Вместо запланированных 20,593 трлн рублей бюджет получил на 9,1% меньше — 18,722 трлн рублей.

Нефтегазовые доходы рухнули на треть. Наибольшее снижение, отмечают в СП, пришлось на НДПИ: поступления снизились на 34% или 1,964 трлн рублей. Потери по вывозным пошлинам на нефть, газ и продукты нефтепереработки составили 676,7 млрд рублей. Прочие неналоговые доходы бюджета просели на 236,9 млрд рублей.

Расходы, тем временем, росли. Объем сводной росписи по состоянию на 1 января 2021 года составил 23,842 трлн рублей, что на 4,176 трлн больше запланированных расходов. Но рекордным стало даже не расхождение, а то, сколько в планы вносилось корректировок. Перераспределение бюджетных ассигнований в 2020 году стало самым высоким за последние 10 лет – переписали почти 50%.

Результатом разнонаправленной динамики доходов и расходов ожидаемо стал дефицит бюджета. Опять же, самый большой за 10 лет: 4,099 трлн рублей, или 3,8 % ВВП. Собственно, небывалых размеров заимствования и были направлены на его финансирование — деньги привлекались за счет размещения ценных бумаг.

Чудеса запасливости

Самое любопытное, что в сложившихся условиях, итогом стал не только дефицит, но и рост накоплений. Фонд национального благосостояния, на конец 2019 года составлявший 7,773 трлн рублей или 7,1% ВВП, за кризисный 2020 год взлетел аж до 12,7% — до 13,545 трлн. Рост превысил 40%! Это, конечно, объясняется в том числе и особенностями законодательства, и тем самым бюджетным правилом. Но по факту получается, что более 5 триллионов Россия взяла в долг, а 5,772 трлн — положила в кубышку!

Использовано из ФНБ было только 293,5 млрд рублей. Из них 289,8 млрд рублей пошли на финансирование бюджета, еще 3,7 млрд — на софинансирование пенсионных накоплений.

Правда, в октябре прошлого года были одобрены поправки в Бюджетный кодекс РФ, допускающие использование правительством РФ средств ФНБ сверх объема, предусмотренного ФЗ о федеральном бюджете, в случае снижения цены на нефть ниже базового уровня. «При этом объем использования средств ФНБ на обеспечение сбалансированности федерального бюджета ограничивается 1% ВВП», — отмечалось в пояснительной записке к документу.

Однако пока ситуация на нефтяном рынке, напротив, выглядит многообещающе. Накануне цена марки Brent взяла новую (или хорошо забытую старую) высоту, преодолев на бирже в Лондоне отметку в 66 долларов за баррель. Так что «кубышка», скорее всего, продолжит пополняться.

Впрочем, наращивание запасов — дело благое. Сколько споров вызывало создание Стабфонда в начале двухтысячных (да и сейчас они продолжаются), однако когда в 2008 году разразился кризис, именно эта «заначка» позволила государству выполнить все бюджетные обязательства.

Управление госфинансами

Интереснее другой момент: по итогам 2020 года объем неиспользованных бюджетных ассигнований снова, как и в 2019 году, превысил триллион рублей. Показатель составил 1,02 трлн или 4,3% от общего объема.

Хуже всего исполнялись расходы по категориям «ЖКХ» и «Общегосударственные вопросы». Низкий уровень отмечен по целому ряду госпрограмм.

Так, по «Управлению госфинансами» исполнение составило только 74,6%, по «Космической деятельности» — 82%. На 84% исполнены расходы по госпрограмме «Фармацевтическая промышленность». И это в пандемийный-то год! Ниже 90% исполнение по ГП «Электронная промышленность», «Авиационная промышленность», «Национальная политика», «Образование» и «Развитие Северного Кавказа». «Образование» также фигурирует как нацпроект, расходы по которому исполнены лишь на 86,4%. Хотя в 2019 году был хотя бы 91%.

Порядка 60% неиспользованных расходов в 2021 году направят на те же цели. А часть «остатков» отправится в Резервный фонд Правительства. В том, что деньги из резерва в случае необходимости достанут и направят туда, где они необходимы, сомнений практически нет. А вот «те же цели» вызывают вопросы. Ведь направления, по которым эти средства «зависают», остаются таковыми из года в год. И получается одно из двух: либо выделяют столько, что переварить невозможно, либо те, кому доверяют распоряжение деньгами, со своей задачей не справляются. В любом случае, правительству придется внимательно изучить ситуацию и возможно что-то пересмотреть (а может, и спросить с кого). Ведь остающаяся «сдача» — это деньги, которые бы явно пригодились где-то еще.

