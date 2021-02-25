Акции дня: бумаги «Северстали» в лидерах торгов

Акции металлургической компании «Северсталь» торговались лучше рынка по итогам дневной сессии на Мосбирже в четверг, 25 февраля. За торги бумаги подорожали на +3,70% до 1352,6 рублей за акцию.

Накануне в среду председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов возглавил список богатейших предпринимателей России. Он обогнал президента холдинга «Интеррос» и крупнейшего акционера ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина.

Сейчас «Норникель» переживает непростые времена: рекордный штраф за разлив топлива в Норильске, приостановка работы рудников «Октябрьский» и «Таймырский» из-за подтопления, а также обрушение здания дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики. Вероятно, на этом фоне трейдеры начали продавать акции «Норникеля» (за сессию упали на -5,67% до 23 436 рублей за акцию) и скупать акции «Северстали». Аналитики «Финама» рекомендуют покупать акции компании. По их мнению, потенциал роста бумаг - около 18% за 12 месяцев.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,83% до 3413,69 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,57% до 1454,14 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:51 мск составила 66,77 долларов за баррель (-0,40%). Российская валюта слабела – 74,05 рубля за доллар.