Диетолог рассказала, кому может навредить суп-пюре

Суп-пюре при определенных условиях вполне может заменить полноценный обед, состоящий из трех блюд, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Врач отметила, что блюдо обладает однородной структурой, поэтому быстро усваивается и дает чувство сытости.

«Суп-пюре может быть альтернативой классическому обеду, если в нем белковая составляющая будет в два раза больше овощной и если добавить еще углеводы – картошку или кусок зернового хлеба»,- отметила медик. Она обратила внимание, что именно сочетание белков, клетчатки и углеводов идеально, дает организму все что нужно.

Также блюдо способно снизить нагрузку на пищеварительную систему, что очень важно для тех, у кого есть проблемы с ЖКТ, отметила врач.

А вот диабетикам лучше отказаться от супов-пюре вообще, поскольку тщательно переработанная пища несет в себе больший гликемический индекс, что, как результат, повлечет резкий подъем глюкозы, пояснила врач.

«У кого есть диабет, предпочтение, наоборот, отдается пище менее переработанной. Пюре там под условным запретом, редко нужно это есть. Отварной картофель, например, предпочтительней», - рассказала врач. Она добавила, что при данном заболевании главным показателем для организма является стабильный уровень глюкозы.

