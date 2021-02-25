Форум финансовых инноваций FinNext 2021. Место встречи тех, кто формирует будущее финтеха
Издательский дом «Регламент» и портал о будущем финансовых услуг FutureBanking.ru приглашают Вас на ежегодный форум финансовых инноваций FinNext 2021! Он состоится 25 марта 2021 г. в Grand Ballroom, Москва.
2020 год резко поднял цену времени. В условиях пандемии, самоизоляции и иных ограничений клиенты стали требовать от поставщиков запредельной скорости оказания услуг и сверхбыстрой адаптации продуктов под свои запросы. Поэтому тема форума в 2021 году – «Скорость: услуг, процессов, развития».
На FinNext вы узнаете:
– Как адаптируются к изменениям компании, формирующие будущее финансового рынка
– Какие инновации в продуктах и услугах, инструментах их разработки и бизнес-процессах они планируют внедрить
– Какую стратегию и тактику они избрали на 2021 год
В этом году вас ждет еще более масштабный и интересный форум:
– Более 1500 участников: 250+ в зале и 1250+ онлайн
– Новый иммерсивный формат: каждый может стать действующим лицом
– Ведущий форума – Оскар Хартманн, известный предприниматель, инвестор, основатель более 10 компаний с капитализацией свыше $5 млрд (KupiVIP, CarPrice и др.), член совета директоров Альфа-Банка
Спикеры, уже подтвердившие свои выступления на FinNext 2021:
- Вадим Кулик, ВТБ, Заместитель президента – председателя правления
- Михаил Бернер, Visa в России, Генеральный директор
- Иван Пятков, Альфа-Банк, Директор по цифровому бизнесу, член правления
- Ольга Суслова, Google Russia, Директор по стратегическим партнерствам
- Джордж Хелд, Билайн, Вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса
- Иван Мельник, X5 Retail Group, Директор по инновациям
- <
- Анна Михина, Тинькофф, Вице-президент по развитию лайфстайл-сервисов
- и другие
Актуальная программа и список спикеров доступны на сайте мероприятия:
http://finnext.ru/?rs=partner_finnext2021_expert
Конт. тел.: +7 (495) 252-12-17