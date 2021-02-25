Форум финансовых инноваций FinNext 2021. Место встречи тех, кто формирует будущее финтеха

2020 год резко поднял цену времени. В условиях пандемии, самоизоляции и иных ограничений клиенты стали требовать от поставщиков запредельной скорости оказания услуг и сверхбыстрой адаптации продуктов под свои запросы. Поэтому тема форума в 2021 году – «Скорость: услуг, процессов, развития».

На FinNext вы узнаете:

– Как адаптируются к изменениям компании, формирующие будущее финансового рынка

– Какие инновации в продуктах и услугах, инструментах их разработки и бизнес-процессах они планируют внедрить

– Какую стратегию и тактику они избрали на 2021 год

В этом году вас ждет еще более масштабный и интересный форум:

– Более 1500 участников: 250+ в зале и 1250+ онлайн

– Новый иммерсивный формат: каждый может стать действующим лицом

– Ведущий форума – Оскар Хартманн, известный предприниматель, инвестор, основатель более 10 компаний с капитализацией свыше $5 млрд (KupiVIP, CarPrice и др.), член совета директоров Альфа-Банка

Спикеры, уже подтвердившие свои выступления на FinNext 2021:

Вадим Кулик, ВТБ , Заместитель президента – председателя правления

, Заместитель президента – председателя правления Михаил Бернер, Visa в России , Генеральный директор

, Генеральный директор Иван Пятков, Альфа-Банк , Директор по цифровому бизнесу, член правления

, Директор по цифровому бизнесу, член правления Ольга Суслова, Google Russia , Директор по стратегическим партнерствам

, Директор по стратегическим партнерствам Джордж Хелд, Билайн , Вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса

, Вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Иван Мельник, X5 Retail Group , Директор по инновациям

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Анна Михина, Тинькофф , Вице-президент по развитию лайфстайл-сервисов

, Вице-президент по развитию лайфстайл-сервисов и другие

Актуальная программа и список спикеров доступны на сайте мероприятия:

http://finnext.ru/?rs=partner_finnext2021_expert

Конт. тел.: +7 (495) 252-12-17