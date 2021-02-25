Китай объявил о полной победе над бедностью в стране

За последние восемь лет почти 100 млн граждан Китая смогли подняться над чертой бедности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на собрании, на котором подводились итоги по борьбе с бедностью в Китае.

«Благодаря общим усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа, мы одержали полную победу в борьбе с бедностью», – заявил Си Цзиньпин в ходе своего выступления. Он уточнил, что в общей сложности из нищеты за этот период были выведены 98,99 млн жителей сельской местности, из списка бедных районов вывели 832 уезда и 128 тыс. деревень, пишет издание «Взгляд».

Для сравнения, в конце 1970-х годов, когда в Китае было провозглашено начало реформ по борьбе с бедностью, 770 млн сельских жителей были выведены из-за черты беднейшего населения страны.

«За этот период Китай внес 70% в глобальную борьбу с искоренением бедности. С такими успехами Китай создал еще одно чудо, которое останется в истории», – заявил Си Цзиньпин.

В мае прошлого года правительство Китая потребовало от чиновников всех уровней «затянуть пояса» в бюджетных расходах из-за падения ВВП под влиянием пандемии коронавируса. Премьер Госсовета Ли Кэцян заявил тогда, что в 2020 году Китай полностью ликвидирует бедность.

