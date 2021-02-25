Кредиты на ФОТ продлеваются и дорожают

Ряд отраслей экономики пока не восстановился до докризисного уровня — признал премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами совета палаты Совета Федерации по поводу законотворчества 24 февраля. «Это сферы общественного питания, культуры, спорта и развлечений, организации мероприятий, туристический бизнес и ряд других. Всем им по-прежнему необходима помощь государства», — перечислил премьер.

Указав на успешный опыт применения льготной кредитной программы «ФОТ 2.0», он сообщил, что президент одобрил решение о запуске новой годовой программы — «ФОТ 3.0». Прежняя программа, по словам премьера, стимулировала бизнес из пострадавших отраслей к сохранению рабочих мест и стала одной из самых удачных мер поддержки малых и средних предпринимателей.

«Теперь ставка льготного кредита будет не 2, а 3%. В течение первого полугодия бизнес по данной новой программе не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту, — рассказал сенаторам Михаил Мишустин. — В программу будут допущены от микро- и малых до крупных предприятий из наименее восстановившихся отраслей. Рассчитываем, что потенциально этой помощью смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей, в компаниях которых работает порядка полутора миллионов человек», — предположил глава правительства.

Пандемия коронавируса и локальные локдауны, ситуация с обвалом цен на нефть в феврале-марте 2020 года, а вместе с ними и падение деловой активности в России оказали существенное влияние на все предприятия российской экономики, отмечает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. При этом, по его словам, особенно пострадал МСБ. По данным ФНС, мораторий на банкротство потребовался для более чем 200 тысяч предприятий. В октябре 2020 года этот мораторий был продлен до 7 января 2021 года. А первый этап программы завершится в марте 2021 года и покажет ее эффективность.

Однако, уверен Валерий Корнейчук, предприятия МСБ хотели бы видеть определенные шаги от государства в части проведения налоговой амнистии по налогам и сборам подлежащим уплате за период пандемии, когда бизнес был остановлен, в том числе административными мерами со стороны государства, без предоставления налоговых послаблений, либо они были не столь существенными.

Известен случай, добавляет шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв, когда компания со штатом чуть больше десятка человек производила и поставляла уникальное цирковое оборудование, но сама фирма, увы, не относится формально к индустрии развлечений по классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД). Соответственно, и штат сотрудников этой компании никакой антикризисной помощи, даже в размере 1 МРОТ на человека, получить не смог.

Но и получатели поддержки не жируют. «ФОТ 2.0» как невозвратная (при определённых условиях) кредитная программа — план, безусловно, удачный, и сам посыл его верный, но по размеру эти суммы очень малы, отмечает аналитик. Подспорье в размере всего лишь 1 МРОТ на сотрудника в месяц будет сколько-нибудь заметно лишь для компании, в которой работают всего лишь несколько человек, и то, если обороты ее практически полностью встали.

Аналитик считает, что важной мерой поддержки было бы освобождение выполнивших норматив занятости (90% от уровня «до пандемии») компаний от выплат в фонд социального страхования. Они вносят вклад в борьбу с безработицей за счет собственных средств, получая взамен весьма незначительную помощь.