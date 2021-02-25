Курс доллара: что заставило рубль пойти на разворот

Курс доллара в среду снизился на 47 копеек - до 73,54 руб. Середина недели для рубля остается напряженной, однако он смог укрепиться. Торги начались с отметок 74,01 рубля за доллар и 90 рублей за европейскую валюту, и к закрытию торгов, рубль достиг отметок 73,54 против доллара и 89,44 против евро. Доллар, в свою очередь, смог несколько укрепиться против тренда, индекс DXY за тот же период с 90,02 пункта поднялся до 90,11 пункта. Напомним, что в начале недели курс доллара преодолевал отметку 75 руб.

Как отмечает эксперт БКС Михаил Зельцер в среду на рынках рискового капитала сохранялся неоднозначный фон: риски инфляционного давления оказывали негативный эффект на курсообразование акций, а рост нефтяных резервов в Штатах сдерживало развитие восходящего, но все же перегретого, тренда рынка энергоносителей.

«С другой стороны, пауза монетарного цикла центробанков на фоне скачка стоимости кредитных ресурсов благоволит национальным валютам стран. Дополнительным позитивом служит и сезонный характер курсообразования валют экономик, ориентированных на экспорт энергоносителей»,-подчеркивает аналитик. Доллар при этом курсирует на минимумах февраля. Все попытки развернуть годовую тенденцию в долларе завершаются очередным откатом.

По словам Артема Тузова «Универ Капитала», отечественная валюта демонстрирует рост к доллару и евро на фоне высокого спроса на рублевую ликвидность перед уплатой компаниями-экспортерами НДС, НДПИ, акцизов и налога на прибыль. Кроме того, в среду в течение дня не звучали заявления относительно санкций со стороны США и ЕС, что также благотворно сказалось на укреплении рубля.

Как прогнозируют в «Универ Капитал», в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 в паре с долларом и на уровне 89,5-91,0 в паре с европейской валютой.