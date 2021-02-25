Маск прокололся на биткойне

После супербыстрого взлета в 2020 году, когда акции Tesla выросли в цене более чем на 700%, последовал такой же стремительный, хотя и не такой же сильный обвал. Всего лишь через два месяца после включения компании в индекс S&P 500, в течение которых сам Маск успел недолго побыть самым богатым человеком на Земле, акции производителя электромобилей упали в цене на 22% и сделали рост в этом году негативным. Еще один неприятный антирекорд – более чем 8-процентное падение в понедельник, самое крупное за полгода.

Чем вызван такой обвал в самый разгар электромобильной революции, когда инвесторы, казалось бы, должны покупать акции лидера на рынке, каким вне всяких сомнений является Tesla, а не продавать их? По мнению ряда экономистов, во всем виноват… биткойн.

«Этот разворот по-настоящему начался после того, как Tesla решила купить на полтора миллиарда долларов биткойнов,- считает Гаррет Гельсон из нью-йоркской инвестиционной компании CFRA.- Хотя Tesla и потратила на это вложение незначительную часть своей наличности, у инвесторов появились сомнения в правильности стратегии роста компании».

Крупную покупку биткойнов руководство Tesla объяснило в февральском отчете Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) желанием укрепить «гибкость дальнейшей диверсификации и максимизации потоков наличности». Подчеркивается также, что компания намерена в самом ближайшем будущем продавать за биткойны свои электромобили.

«Эти действия вызвали вопросы и к недавним твитам директора компании Илона Маска, в которых он хвалил рост цены главных криптовалют: биткойна и догкойна и тем самым как бы советовал их покупать»,- говорится в одной из статей CNBC.

На первых порах покупка биткойнов, утверждает аналитик Wedbush Securities Дэниель Ивз, принесла плоды – приблизительно миллиард долларов. Однако сейчас от нее для Tesla одни убытки. По мнению Ивза, акции производителя электромобилей сейчас движутся приблизительно параллельно с биткойном, т.е. так же, как криптовалюта, они на этой неделе резко пошли вниз.

«На Уолл-стрит считают,- объясняет Дэниель Ивз,- что Маск сейчас связан с биткойном. И хотя Tesla заработала на нем на бумаге миллиард, с ним пришли и новые риски, что наглядно показали события текущей недели».

Действительно потери в объемах капитализации и размерах личного состояния Илона Маска, составившие 30 млрд долларов за один день, превратили миллиардную прибыль в копейки. Сейчас состояние Маска составляет 174,5 млрд долларов, а акции Tesla в черный понедельник продавались по 697 долларов.

Справедливости ради следует сказать, что даже обвал на 22% меркнет по сравнению с прошлогодними 700-процентными успехами. Можно предположить, что компанию Маска продолжит лихорадить. Особенно в том случае, если оценка Tesla будет и дальше напрямую связана с биткойном. Хотя, добавляет Ивз, покупка биткойна все же была в моменте правильным шагом для Tesla.