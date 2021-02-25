Минобороны России опровергло факт применения «Искандеров» в Нагорном Карабахе

Министерство обороны России заявило, что ни один из ракетных комплексов «Искандер» во время конфликта в Нагорном Карабахе не применялся, сообщает ТАСС.

«По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся... Судя по всему, премьер-министра Республики Армении господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию», – заявили в военном ведомстве. Как подчеркнули в Минобороны России, весь боезапас ракет находится на складах Вооруженных сил Армении.

24 февраля премьер-министр Армении Никола Пашинян в интервью изданию 1in.am заявил, что стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%.

Заместителя начальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян назвал несерьезными слова Пашиняна об «Искандерах». После критики Пашиняна президент Армении Армен Саркисян уволил Тирана Хачатряна.

После увольнения Тирана Хачатряна Генеральный штаб Армении и представители высшего командования армии выдвинули премьер-министру страны Николу Пашиняну требование уйти в отставку.

Никол Пашинян заявил, что в стране произошла попытка государственного переворота, и инициировал увольнение главы Генштаба.