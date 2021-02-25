Над Арменией нависла угроза гражданской войны

Неосторожная фраза с упоминанием ракет «Искандер», брошенная премьер-министром Армении Николом Пашиняном, грозит сделать реальностью то, что и ранее представлялось более чем вероятным — его уход от власти, а возможно, и из политики. Впрочем, и для этой страны, и для России критически важным представляется не то, покинет или нет свой пост невезучий герой революции 2018 года. Через четыре года истекает срок договоренности по Карабаху, после чего высока вероятность новой войны. В каком состоянии ее встретит Армения — вопрос открытый.

Премьер-министр Никол Пашинян в очередной раз удивил своей непредсказуемостью. Удержавшись у власти в первые, трудные для него три послевоенных месяца, он буквально на ровном месте создал себе огромную проблему. В интервью порталу «1in. am» Пашинян вдруг неожиданно прикоснулся к главной среди многочисленных тайн Второй Карабахской войны: почему руководство Армении решило не полагаться на гарантии России (в рамках ОДКБ) и оставила большую часть армии на своей территории? Именно это, как теперь уже ясно, и стало причиной поражения армян в войне: азербайджанским силам, поддерживаемым Турцией, в Карабахе противостояла только местная армия, плюс немногочисленные добровольцы.

Непосредственно Пашинян затронул лишь один, но самый бросающийся в глаза аспект этой огромной темы: почему Армения не применила ракетные комплексы «Искандер». До откровений премьера эксперты предполагали, что это могучее оружие берегли на случай, если президент Турции Реджеп Эрдоган перейдет от угроз к делу и атакует Ереван. Но, если верить Пашиняну, оказалось, что все проще: «Искандеры» в Карабахе применили, но они почему-то не сработали.

Так он ответил на заявление своего заклятого врага, бывшего президента Армении Сержа Саргсяна — того самого, кому революция 2018 года помешала остаться у власти. Саргсян заметил, что армянские войска могли бы применить «Искандеры» уже на четвертый день войны. «Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А может, он ответит, почему стреляные ракеты “Искандера” не взорвались или взорвались лишь на 10%», — сказал Пашинян, чем весьма удивил даже его интервьюера. Он поинтересовался, может ли «Искандер» взорваться на 10%. На это Пашинян, вероятно, вполне искренне ответил: «не знаю».

Слова премьер-министра выглядят, мягко говоря, странно. Во-первых, ранее даже Азербайджан не делал официальных заявлений о применении противником «Искандеров». А ведь, согласно Пашиняну, получается, что в руках азербайджанцев должны оказаться даже не осколки, а целые невзорвавшиеся легендарные ракеты. Во-вторых, сомнения в надежности «Искандеров» пока еще никто не высказывал, включая армянских военных. Ряд экспертов предположили, что Пашинян перепутал «Искандеры» со старыми ракетными комплексами еще советского производства, которые действительно в ходе войны вызвали массу нареканий. Эта ошибка, разумеется, не красит его как руководителя страны. Но она, по крайней мере, понятна. А вот если премьер-министр умышленно соврал…

В каждом опрометчивом поступке, пусть даже это — поступок политика, хочется искать логику и умысел. Если во лжи Пашиняна и то, и другое есть, то получается, что он хотел спровоцировать своих армянских оппонентов, мечтающих о его уходе от власти, на преждевременные действия. Но, увы, возможен и более нехитрый вариант: премьер сказал в запальчивости первое, что пришло в голову. Именно так, по-видимому, расценил его слова первый замначальника Генштаба Тиран Хачатрян. «Как?... “Искандер”?... Один выстрел?... На 10%?... Извините, но это несерьезно», — хохотал он в интервью yerevan.today.

Расплата последовала незамедлительно: Пашинян распорядился снять Хачатряна с занимаемой должности, чем мгновенно взорвал и так неспокойную обстановку в стране. За Хачатряна вступился Генштаб, фактически, армейское руководство, по-видимому, отнюдь не считающее, что война в Карабахе проиграна по вине военных.

Пашинян решил апеллировать к привычной для него митинговой стихии — стал созывать своих сторонников на улицы Еревана. В данный момент вовсе не очевидно, чья сторона возьмет: военных, вокруг которых, похоже, начинают группироваться все недовольные властью, или сторонников премьер-министра, которых не так уж мало осталось.

За событиями в Армении не без удовольствия наблюдают в Турции и Азербайджане. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу осудил «попытку переворота», как он назвал позицию армянских военных. Фактически поддержал Пашиняна и азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Вряд ли в Анкаре и Баку не понимают, что эта поддержка только еще больше осложнит положение армянского премьер-министра и может, при определенных обстоятельствах, даже спровоцировать гражданскую войну. На это, вероятно, и расчет.

Пока армянские политики спорят друг с другом, тикает время. В 2024 году произойдут два важнейших события. Сыну Алиева, Гейдару, исполнится 28 лет. Значит он, по конституции Азербайджана, сможет стать президентом. Начнется операция «преемник»: Ильхам Алиев будет постепенно передавать бразды правления сыну. Тот станет сначала безвластным президентом, потом получит все больше полномочий, и, наконец, займет «трон», когда отец в силу возраста уйдет от власти навсегда. Но как сделать так, чтобы абсолютно непопулярный Гейдар был принят народом? А очень просто: в 2024 году истекает срок действия мирной договоренности по Карабаху. Российские миротворцы должны оттуда уйти, даже если этого захочет только один азербайджанский лидер — так записано в документе. Лучшего начала президентской карьеры, чем вступление во главе победоносных войск в Степанакерт, для Гейдара Алиева трудно и придумать.