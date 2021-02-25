Мировые цены на нефть показывают разнонаправленную динамику

Мировые цены на нефть в ходе торгов утром 25 февраля демонстрируют слабую разнонаправленную динамику, говорится в отчетах торговых площадок. Участники рынка реагируют на восстановление спроса на сырье на фоне снижения добычи в США.

По данным на 7:56 по московскому времени цена котировок нефти марки Brent с поставками в мае выросла на 0,06% – до $66,22, апрельские фьючерсы прибавили 0,16%, составив $67,15 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI подешевели на 0,05% – до $63,19 за баррель, передает РИА «Новости».

Последнее время цены на нефть уверенно растут, показывая годовые максимумы. Аналитики связывают рост на сырье с надеждой на скорое восстановление спроса на нефть на фоне улучшения экономических перспектив, а также вакцинации населения планеты от коронавирусной инфекции. Все больше стран, по свидетельству ВОЗ, заявляют о снижении темпов распространения COVID и постепенно ослабляют карантинные ограничения, стимулируя тем самым спрос на нефть.

Дополнительную поддержку рынку оказали аномальные холода в Техасе, которые привели к остановке добычи нефти в регионе. Так, 19 февраля добыча нефти в этом штате опустился до самого низкого уровня с августа прошлого года и составила 9,7 млн баррелей в сутки. Неделей ранее добыча составляла 10,8 млн баррелей в сутки.

