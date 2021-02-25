Пашинян вместе со сторонниками провел шествие в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возглавил шествие своих сторонников по центральным улицам Еревана, сообщает «РИА Новости». Глава правительства со своим сыном прошли по центру города, в частности, мимо площади Свободы, где собираются оппозиционеры. Периодически между сторонниками и противниками премьера происходят драки.

Ранее генеральный штаб Армении и представители высшего командования армии выдвинули премьер-министру страны Николу Пашиняну требование уйти в отставку после снятия с должности первого замглавы Генштаба Тирана Хачатряна.

«Генеральный штаб Вооруженных сил Армении выступил с заявлением, потребовав немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства», – говорится в документе. Также авторы заявления выразили протест в связи со снятием с должности Хачатряна и заявили, что командование армии Армении больше не будет терпеть нападки со стороны действующей власти.

«Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации», - говорится в заявлении. Также военные рекомендуют власти не применять силу против гражданского населения, которое принимает участие в акция протеста.

В этой связи премьер Пашинян заявил, что в стране произошла попытка государственного переворота, и уволил главу Генштаба. Политик призвал своих сторонников «выйти на площадь Республики прямо сейчас».