Си Цзиньпин заявил о полной победе над бедностью в Китае

Председатель КНР Си Цзиньпин провозгласил полную победу в борьбе с бедностью на селе. Об успешном окончании одной из своих главных инициатив, провозглашенных вскоре после прихода к власти в конце 2021 года, он объявил на торжественной церемонии в Пекине.

Китайские СМИ назвали победу над бедностью на селе ранним подарком Компартии по случаю ее столетнего юбилея, который почти полтора миллиарда китайцев будут отмечать 23 июля этого года. За восемь лет руководства Поднебесной товарищем Си в стране почти сто миллионов человек выбрались из нищеты.

Главная газета КПК «Жэньминь жибао» объявила об «историческом прыжке» страны под руководством Си Цзиньпина. Крайней нищетой на селе в КНР считают ситуацию, когда люди имеют годовой доход менее 4 тыс. юаней (620 долларов), то есть живут приблизительно на полтора доллара в день или немногим более ста рублей. Во Всемирном банке порогом бедности считаются 1,9 доллара в день.

Китай решил первый пункт принятых 193 странами «Целей развития тысячелетия» — «Повсеместную ликвидацию нищеты во всех ее формах» — на десять лет раньше определенного ООН срока. Агентство «Синьхуа» называет это «чудом».

В декабре 2012 года, когда Си Цзиньпин посетил две бедные деревни в горах Тайхана, северная провинция Хэбэй, и пообещал искоренить нищету на селе, ниже принятого уровня бедности в стране все еще жили 98,99 млн человек. Борьбу с бедностью не остановила даже коронавирусная пандемия. Год назад, в марте 2020 года, в самый разгар борьбы с инфекцией, китайский лидер провел крупнейшее за много лет совещание по борьбе с нищетой в режиме видеоконференции.

Статистика, как всегда во всех событиях, связанных с Китаем, впечатляет. В непосредственной борьбе с бедностью на селе участвовали 3 миллиона городских жителей. Они помогали крестьянам ухаживать за скотом, выращивать и собирать урожай, строили дороги и так далее. За восемь лет борьбы с бедностью в результате аварий, от переутомления и болезней погибли более полутора тысяч помощников из городов.

Сельские бедняки получали пакеты с помощью, проходили курсы профессиональной подготовки, позволявшие им переехать в город и найти там работу; льготные кредиты и безвозмездные ссуды для открытия собственного дела, переселялись при помощи властей из труднодоступных горных районов на равнину.

Одним из ноухау Пекина стала тактика «сведения пар», система, при которой за каждым бедным западным районом закреплялся богатый район на востоке, отвечавший за борьбу с бедностью в каждой конкретной деревне и уезде.

За последние пять лет всенародной борьбы с бедностью уровень жизни в бедных деревнях существенно повысился: если в 2015 году годовой доход сельских бедняков составлял 2982 юаня (461 доллар), то к 2020 году он вырос до 10740 юаней. Успехи Китая в борьбе с бедностью высоко оценили в ООН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал борьбу с бедностью в КНР «самым важным вкладом» в глобальную борьбу с бедностью. По данным Всемирного банка, на долю Поднебесной пришлись 70% сокращения бедности в масштабах всей планеты.

В Пекине не намерены почивать на лаврах и собираются продолжить борьбу с бедностью. Теперь китайское село ждет пятилетний период «сельского возрождения».

«Нам необходимо оставаться цепкими, как бамбук, растущий в горных расселинах, крепко стоять на ногах и упорно работать, чтобы написать чудесное полотно сельского возрождения, — по-восточному витиевато рассказал о дальнейших задачах Си Цзиньпин в новогоднем обращении к китайскому народу. — Мы продолжим неуклонно продвигаться к всеобщему процветанию»