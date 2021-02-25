Собянин анонсировал снятие части карантинных ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице продолжит улучшаться, то некоторые карантинные ограничения снимут через два месяца, сообщает «РИА Новости».

«Мы видим такой устойчивый, продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще достаточно приличное – около 500-600 человек укладывается в больницы каждый день, но тем не менее, еще недавно их было 1700. Надеюсь, что в ближайший месяц-два, если будет такой тренд, мы снимем эти ограничения», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1». В сюжете телеканала отмечается, что это коснется и запрета на проведение городских фестивалей.

За последние сутки в Москве выявлено 1 406 новых случаев инфицирования коронавирусом, 47 пациентов скончались, а 2 092 выздоровели.