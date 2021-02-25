На юбилейной 15-й международной конференции и выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Объединенных Арабских Эмиратах российский холдинг «Высокоточные комплексы» показал новейший легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1». Вооруженность этой легкой (всего 18 тонн) машины соответствует боевой мощи Т-90МС — основного танка РФ. Экспортный потенциал боевой машины очень высок, особенно в странах, имеющих горный рельеф и морские водные границы, проинформировали «Эксперт Online» в госкорпорации «Ростех». А российские ВДВ, как ожидается, получат его на вооружение в 2023 году.

Государственные испытания «Спрута-СДМ1» уже идут, и по плану должны завершиться к концу 2022 года. Уникальный аэромобильный танк-амфибия успешно прошел тесты сразу на нескольких полигонах, в том числе и на Черном море.

Как сообщает пресс-служба «Ростеха», «Спрут-СДМ1» представляет собой боевую бронированную гусеничную плавающую машину с мощным артиллерийско-ракетным комплексом вооружения. Танк может без дозаправки совершать 500-километровые марши, транспортироваться самолетами военно-транспортной авиации и десантными кораблями, десантироваться посадочным и парашютным способами с экипажем внутри машины.

Видеопрезентация госкорпорации «Ростех»

«Спрут-СДМ1»: танк, который летает и плавает

Обладающий высокой удельной мощностью, «Спрут-СДМ1» способен вести боевые действия в условиях высокогорья и жаркого тропического климата, подчеркнули в «Ростехе». Он может действовать против высокобронированной техники, укрепленных опорных пунктов и живой силы противника, без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до 3 баллов с одновременным ведением стрельбы на плаву.

Созданный на Курганмашзаводе, «Спрут-СДМ1» оснащен 125-мм пушкой 2А75 и по огневой мощи соответствует танку Т-90МС. Комплекс вооружения предусматривает использование современных бронебойно-подкалиберных, кумулятивных, осколочно-фугасных снарядов, а также боеприпасов с дистанционным подрывом с дальностью поражения цели до 5 км. Это позволяет новому танку уничтожать любые бронированные цели, а также штурмовать укрепления — в отличие от другой аэромобильной и плавающей бронетехники.

«Спрут-СДМ1» оснащен новейшим комплексом аппаратуры связи с частотной модуляцией и техническим маскированием передачи, обеспечивающими безопасную и скрытную интеграцию в системы управления боем, в том числе автоматизированные.

Шасси боевой машины оснащено высокоэффективной независимой гидропневматической подвеской с системой изменяемого клиренса.

Все это, по сообщениям пресс-службы «Ростеха», обеспечивает возможность решения сложных тактических задач, в числе которых разведка, действия в составе рейдовых или передовых отрядов, ведение маневренной обороны, форсирование водных преград сходу, морские десантные операции, действия в лесисто-болотистой, горной местности и северных районах, контроль территории в операциях по поддержанию мира и во внутренних вооруженных конфликтах.

Видеопрезентация госкорпорации «Ростех»

«Спрут-СДМ1»: танк, который летает и плавает

По узлам и деталям ходовой части, а также по моторно-трансмиссионному отделению «Спрут-СДМ1» унифицирован с боевыми машинами пехоты (БМП-3) и десанта (БМД-4М). Его 450-сильный многотопливный двигатель УТД-29, способный работать на бензинах и керосинах любых марок, обеспечивает 18-тонной боевой машине с экипажем в три человека скорость до 70 км/ч на дорогах, до 50 км/час по грунту и 7 км/ч по воде.

Экспорт «Спрута»: для тех, кто понимает

Экспортный потенциал новой боевой машины очень высок — особенно в странах, имеющих горный рельеф и морские водные границы, считают в «Ростехе». Дело в том, что «Спрут-СДМ1» — авиадесантная техника, которая в 2—3 раза легче средних и тем более основных танков, а по базовому вооружению вполне с ними сопоставима. Именно этот факт будет мотивировать заинтересованные государства на приобретение российских машин, считают опрошенные специалисты.

По мнению директора Центра военно-политических проблем Алексея Подберезкина, «Спрута» смогут и будут закупать прежде всего те страны, у которых есть десантные войска. «В любом случае рынок этот невелик, поскольку невелик контингент такого рода войск у большинства стран. Это — специальная техника, которая нужна достаточно крупным государствам», — считает эксперт.

Потенциальные покупатели «Спрута-СДМ1» — Египет, Алжир, отчасти Ирак, Вьетнам, Бирма (Мьянма) и ряд других стран, на вооружении которых уже есть большое количество различной российской боевой техники, считает главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. По его мнению, для «Спрута-СДМ1» можно спрогнозировать не очень широкий круг покупателей — в основном, тех, которые будут готовы приобрести машину даже в условиях санкций против РФ. Это означает, что купят ее те же Индия, Индонезия и другие из числа государств, перечисленных выше. «Спрут-СДМ1» вообще очень специфический образец боевой техники. Он интересен прежде всего тем, что он плавающий и десантируемый, продолжил главред «Экспорта вооружений». Таких предложений сегодня на рынке практически нет — кроме китайских легких танков. Но китайский танк «Горный» соответствует российскому лишь отчасти и пока никуда не экспортируется, а используется только в армии Китая. Что же касается западных производителей, то они делают упор скорее на колесную пушечную технику, пояснил Фролов. Поэтому те, кому такая машина нужна, купят её в любом случае, уверен он.

«Основная проблема "Спрута" — неясность того, нужна ли дорогая слабозащищенная танкоподобная машина войскам, - говорит военный аналитик, директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. — ВДВ их особо не горят желанием покупать, как можно судить, поэтому танк активно продвигается на экспорт». Главным недостатком «Спрута» в его нынешнем виде эксперт считает отсутствие комплекса активной защиты (КАЗ), что для легкобронированной машины с пушечным вооружением выглядит архаикой.

«Экспортный потенциал у Спрута есть, — продолжает Пухов. — Мы видим в определенном смысле возрождение класса подобных машин. Наибольший интерес к ним проявляют государства Юго-Восточной Азии, где востребованы легкие плавающие танки (не случайно там в ряде стран до сих пор сохраняются на вооружении ПТ-76 советского производства). Но главный потенциальный заказчик Спрута на обозримое будущее — это Индия. Ей срочно требуется легкий танк для развертывания в высокогорных районах, на Линии контроля с Китаем, который начал размещать там свои новые танки типа 15, иногда прямо называемые “горными”».