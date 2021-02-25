Украина блокирует доступ к 400 российским сайтам

Национальной комиссия, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины сообщила о закрытии доступа к 426 сайтам, большинство из которых российские. Среди них РБК, LiveJournal и «Банки.ру».

«Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Internet при использовании веб-ресурсов путем обязательства интернет-провайдеров, осуществляющих деятельность на территории Украины, в соответствии с частью 2 статьи 42 Закона Украины «О телекоммуникациях» включены в реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций и перечень которых содержится на официальном сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирования в сфере связи и информатизации, закрыть к ним доступ. Постановление следственного судьи подлежит немедленному исполнению. Постановление о наложении ареста может быть обжаловано непосредственно в Киевский апелляционный суд в течение 5 дней со дня объявления», – говорится в сообщении Нацкомиссии.

Нацкомиссия ссылается на решение киевского районного суда, который вынес решение о блокировке этих сайтов на основании ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).

В 2017 году украинские власти заблокировали «Яндекс», «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Mail.ru».

В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский продлил блокировку этих сайтов.