Украина отменила решение о блокировке 426 иностранных сайтов

Пресс-секретарь киевской городской прокуратуры Надежда Максимец заявила об отмене решения о блокировке доступа к 426 иностранным сайтам, сообщает издание «Украинская правда».

«25 февраля процессуальным руководителем принято решение о закрытии указанного уголовного производства и одновременно - об отмене ареста на имущественные права интеллектуальной собственности. Кроме того, прокуратурой инициировано проведение служебного расследования в связи с действиями должностных лиц Голосеевского управления полиции при расследовании этого производства», – сказала Надежда Максимец.

При этом пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры не уточнила, отмененно ли решение Голосеевского районного суда города Киева, в соответствии с которым должны были быть заблокированы сайты.

Ранее сообщалось, что Национальной комиссия, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины сообщила о закрытии доступа к 426 сайтам, большинство из которых российские. Среди них РБК, LiveJournal, и портал «Банки.ру».

Нацкомиссия ссылалась на решение киевского районного суда, который вынес решение о блокировке этих сайтов на основании ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).

В 2017 году украинские власти заблокировали «Яндекс», «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Mail.ru».

В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский продлил блокировку этих сайтов.