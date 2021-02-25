В Кремле прокомментировали возможный перенос выборов в Госдуму

В Кремле не обсуждается перенос выборов в Госдуму, которые должны пройти в сентябре 2021 года, сообщил в ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подтвердил, что слышал подобные высказывания от лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Я слышал высказывания Владимира Вольфовича, но об активности разговоров мне ничего неизвестно. В администрации таких разговоров не ведется», – сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о планах администрации по переносу выборов в Госдуму на более ранний срок.

Ранее Жириновский заявил, что выбору в Госдуму могут пройти летом, а само собрание будет распущено в марте. В настоящее время для голосования отведена дата 19 сентября 2021 г. Этот день станет Единым денем голосования, поскольку в 56 субъектах России пройдут выборы регионального и местного уровней.

Ранее фондом «Петербургская политика» было представлено три варианта прохождения осенних выборов в Госдуму под названием «Крепость», «Ветер перемен» и «Ускользающее большинство». Три сценария спроектированы в зависимости от возможного результата выборов для партии «Единая Россия», действий силовиков и поведения людей.

