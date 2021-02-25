В московском метро появится новая система слежки

На 85 станциях московского метрополитена появятся специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на портал госзакупок.

Новая система наблюдения потребовалась для информирования людей в экстренных ситуациях, а также для оповещения в изменениях работы транспорта, рассказали газете в ГУП «Московский метрополитен». Помимо этого экраны будут транслировать справочную и коммерческую информацию. В ГУП заверили, что новые видеокамеры не предназначены для распознавания лиц и поиска людей.

При этом в техзадании подчеркивается, что камеры должны предоставлять видеосъемку в высоком разрешении, а также поддерживать интеллектуальные модули, включая подсчет людей и распознавание их скопления, а вычислять количество людей должна сама камера, уточняет издание.

Новая система будет напрямую интегрирована с IT-системами метро, доступ к ней получат сотрудники метрополитена и Центра организации дорожного движения, а также служащие управления по ГО и ЧС.

