В Москве появятся восемь новых промышленных предприятий – Ефимов

Инвесторы в Москве активно используют механизмы правительственной поддержки в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). О новых планируемых проектах рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Всего в 2020 году город предоставил без торгов семь участков в аренду под масштабные инвестиционные проекты для строительства семи промышленных объектов. В эти проекты планируется инвестировать более 27 млрд рублей, на них будет создано 9,7 тысячи рабочих мест. Масштабные инвестиционные проекты реализуются в Москве с 2016 года, за это время одобрено 39 проектов, по которым на территории более 92 га появятся порядка 1,3 млн квадратных метров производственных площадей», – сообщил заместитель мэра.

Еще под один проект инвестор получит землю уже в этом году. «В рамках МаИП предприятия могут расширить производственные мощности, модернизировать производство. В свою очередь, город получает новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет. Например, в этом году уже принято одно решение о предоставлении участка земли для МаИП. Инвестор – «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» («ВИАМ») построит новый производственный комплекс на участке в 0,86 га, где будут созданы не менее 75 новых рабочих мест», – рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Всего благодаря МаИП в городе будут созданы более 23 тысяч рабочих мест, общий объем планируемых инвестиций по этим проектам должен превысить 80 миллиардов рублей.