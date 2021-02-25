В России в 2021 году может закрыться каждый десятый бизнес

В текущем году каждое десятое предприятие в России может закрыться, пишет РБК, ссылаясь на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В опросе, который проводился в начале февраля, приняли участие руководители и владельцы пяти тысяч компаний из всех российских регионов.

Предприниматели в 40% сообщали, что ощутили падение спроса на товары и услуги своей компании в прошлом году приблизительно в полтора раза. Около 60% руководителей отметили, что их выручка сократилась более чем на 30%, еще 45% опрошенных заявили, что им пришлось урезать фонд оплаты труда. Не заметила падения спроса в 2020 году пятая часть респондентов. Две третьи российские компании отметили, что после снятия ограничений спрос на их товары или услуги не восстановился.

33,1% респондентов отметили снижение оборота в начале 2021 года, а 27,1% участников опроса сообщили, что оборот сохранился на уровне прошлого года. В итоге, 9,7% предприятий или каждый десятый бизнес страны готовится к закрытию. 19,1% респондентов сообщили о постепенном восстановлении прошлогодних потерь.

В качестве мер поддержки бизнес ждет от власти снижения налоговой нагрузки или новой налоговой реструктуризации, говорится в результатах опроса. Об этом заявили 66,8% респондентов, еще 46,8% опрошенных рассчитывают, что бизнес больше не будут закрывать на карантин.

