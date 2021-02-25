В России за сутки выявлено более 11 тыс. новых случаев COVID

В России суточный прирост больных COVID составил 11 198 новых случаев, передает оперштаб. За все время пандемии в стране зарегистрировано 4 212 100 случаев COVID (+0,27 % за минувшие сутки).

За прошедшие 24 часа было подтверждено 446 случаев гибели пациентов с кононавирусной инфекцией, 16 102 россиян были выписаны из больниц по выздоровлении. Общее число безвозвратных потерь в стране достигло 84 876, успешно перебороли заболевание 3 767 664 человек.

Москва продолжает оставаться на первом месте по заболеваемости COVID среди регионов РФ. В столице за сутки выявлено 1 406 новых случаев коронавируса, 47 пациентов скончались, 2 092 выздоровели. На втором месте находится Санкт-Петербург (+911), замыкает тройку лидеров Московская область (+495). В пятерке - Нижегородская область (+388) и Воронежская область (+301).

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия находится на пятом месте в мировом антирейтинге стран с наибольшим распространением COVID-19. Лидируют США, где инфекция выявлена у 28,3 млн человек. Далее следуют Индия (11 млн), Бразилия (10,2 млн) и Великобритания (4,1 млн). В общей сложности коронавирус обнаружен у 112,1 млн жителей планеты. Из них почти 2,5 млн человек скончались.