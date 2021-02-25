В январе общий оборот предприятий торговли и услуг Москвы составил 920 млрд рублей – Ефимов

Экономика Москвы демонстрирует стабильное восстановление прошлогодних показателей в большинстве сфер: в январе общий оборот предприятий торговли и услуг составил 920 млрд рублей – это на 9,3% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Оперативному восстановлению экономики поспособствовали различные меры поддержки. «Город освободил торговые центры и предприятия торговли на период простоя от уплаты имущественных взносов, выделил предпринимателям компенсационные гранты», – отметил Ефимов.

Столичной экономике удалось преодолеть кризисный момент, добавил заммэра. Оборот компаний, работающих в сфере торговли и услуг, только по итогам января вырос на 9,3%, а за период с 1 по 23 февраля – на 19,3% по сравнению с прошлогодними показателями. В частности, оборот предприятий торговли вырос на 21,9%, а предприятий сферы услуг – на 17,4%. В сфере гостиничного бизнеса пока наблюдается половинная загрузка от показателей прошлого года. Гостиничный бизнес вернется к прежним показателям, когда будут сняты ограничения по передвижениям, отметил заммэра.

Для субъектов малого предпринимательства на весь текущий год также будут сохранены льготные ставки по кредитам. Эта мера помогла 98% представителей бизнеса сохранить занятость, подчеркнула заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова. На сегодняшний момент сумма полученных льготных кредитов превышает 95 млрд рублей, отметил Ефимов.