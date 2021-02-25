Владимира Потанина преследуют неприятности

Арбитражный суд Красноярского края принял решение о взыскании с «Норникеля» 146 млрд рублей штрафа за разлив топлива на ТЭЦ-3 в районе Кайеркан под Норильском. Сначала предприятие намеревалось оспорить штраф, однако позже заявило, что исполнит решение суда. Инвесторы спокойно отнеслись к этим новостям — благодаря своим позициям на рынке «Норникель» все равно остается крупнейшим мировым производителем палладия и высокосортного никеля, а также одним из ведущих производителей платины и меди.

Однако конец февраля преподнес Владимиру Потанину новые, мягко говоря, неприятные сюрпризы. В ночь с 19 на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике «Медвежий ручей» при проведении ремонтных работ по укреплению конструкции произошло обрушение здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи. В результате инцидента погибли три человека, еще трое пострадали. По предварительным данным, авария произошла по причине грубого нарушения техники безопасности и норм промышленной безопасности.

А уже 24 февраля стало известно, что компания приняла решение о временной частичной приостановке работы рудников «Октябрьский» и «Таймырский». При производстве горнопроходческих работ было зафиксировано поступление естественных грунтовых вод в горной выработке рудника «Октябрьский» на горизонте -350 м. Последствия воздействия частичной приостановки рудников на производство металлов будут оценены только после окончания работ.

Такие новости рынки проигнорировать уже не могли: стоимость акций компании в ходе торгов на Московской бирже падала на 7,1%, до 24,3 тыс. руб. за штуку. К концу дня бумаги смогли отыграть часть потерь: цена по его итогам снизилась на 5,4%, до 24 тыс. 750 руб. за бумагу.

Акциям «Норникеля» сулят падение

«Норникель» сейчас находится под таким давлением, что стоимость акций просто не выдерживает и начинает снижаться, признает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Слишком много негативных факторов сошлось в последние две недели. И уже сейчас более чем очевидно, что выйти из этой ситуации легко у Потанина и его холдинга не получится — проблемы у компании будут очень серьезные.

Ситуация с «Норникелем» отражает суть происходящего в большинстве крупнейших российских холдингов — максимизацию прибыли и ее вывод через дивиденды при отсутствии обновления основных фондов: недвижимости, резервуаров и т.д., считает эксперт. Это, плюс сигнал от Минфина, запретившего выплату дивидендов компаниями, которые не принимают в расчет необходимость восстановления экологии, делает положение большинства металлургов и нефтегазовых холдингов неустойчивым.

Фундаментально «Норникель» поддерживают цены на металлы и резко возросший спрос на них. Но этого недостаточно для дальнейшего роста на краткосрочном горизонте, полагает Кричевский. Вопросы к компании по обрушению в Норильске будут очень неприятными, равно как и приостановка добычи на рудниках «Таймырский» и «Октябрьский». Эти факторы делают вероятным дальнейшее снижение стоимости акций до уровня 23 тысяч за бумагу, где технически расположена точка поддержки. Но возможно и падение до 20 тысяч. Точками для покупки или докупки бумаг Кричевский считает именно два этих показателя.

Пониже положишь — повыше возьмёшь

Казалось, что история со штрафом 146,2 млрд рублей, который обязали выплатить «Норникель», подошла к концу, говорит глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова. Деньги на уплату возьмут, по словам финдиректора компании, вероятнее всего, из дивидендов, размер которых, полагает Тарасова, снизится в 1,75 раза. Однако учитывая рост, который акции компании показывали на протяжении года, многие инвесторы по-прежнему в выигрыше — даже после столь бескомпромиссного решения (всегда ведь есть вариант погасить за счёт дивидендов только часть штрафа), акции компании прибавили в стоимости 2%.

Вчерашняя же сессия завершилась снижением акций «Норникеля» на 5% от начала торгов, а суммарное снижение с 20 февраля превысило 11%. «Октябрьский» и «Таймырский» генерируют около 30% дохода компании, поэтому вполне естественно, что ситуация тревожит акционеров, отмечает Тарасова. На торгах 25 февраля бумага продолжала падать, снижаясь на 0,6% от открытия, однако вслед за этим начался рост. Падение будет достаточно быстро выкуплено инвесторами, которые воспользуются ситуацией и получат акции по сниженной в моменте цене, считает эксперт. Многое сейчас зависит от темпов восстановления работоспособности рудников и величины затрат, которых потребует этот процесс.

При этом «Норникель», понимая проблему подтопления, будет вкладываться скорее всего не только в ремонт, но и в дальнейшее наращивание мощностей, добавляет управляющий партнёр Advice Finance Сергей Смит. То есть, следует ожидать масштабной реструктуризации с большими капвложениями, которые помогут улучшить технические процессы и повысить производительность.

Конечно, в краткосрочной перспективе из-за приостановки работы рудников, которая уже отражается на котировках акций «Норникеля», инвесторы недополучат часть прибыли, отмечает Смит. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе события отразятся на компании положительно, считает он. В целом «Норникель» выглядит по-прежнему выигрышно, а падение цен позволяет приобрести больше акций.