ЕС на год продлил санкции в отношении Белоруссии

Европейский Союз продлил действующие санкции против Белоруссии на один год.

«Сегодня Совет постановил продлить до 28 февраля 2022 года ограничительные меры в отношении высокопоставленных должностных лиц, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов. Санкции ЕС также нацелены на экономических субъектов, видных бизнесменов и компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко и / или поддерживающие его», – говорится на сайте Совета Европейского союза.

ЕС считает сфальсифицированными итоги президентских выборов, прошедших в Белоруссии в августе 2020 года. Ранее ЕС ввел три пакета санкций в отношении семи белорусских организаций и 88 чиновников (включая Александра Лукашенко), причастных к проведению выборов и подавлению протестов оппозиции.

ЕС пообещал и далее «внимательно следить» за развитием ситуации в Белоруссии . «Учитывая продолжающееся неуважение к основным свободам и правам человека, а также репрессии в отношении белорусского народа и гражданского общества со стороны властей, ЕС рассмотрит возможность дальнейших санкций. Кроме того, ЕС продолжит поддерживать белорусский народ в его законном стремлении к демократии, в том числе посредством поддержки гражданского общества и независимых СМИ», – говорится в заявлении Совета Европейского союза.