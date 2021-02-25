Завод Coca-Cola в Москве в 2020 году произвел почти 600 млн литров напитков

Московский завод Coca-Cola HBC Россия в 2020 году произвел более 596 млн литров напитков. Это самый высокий показатель среди десяти российских предприятий компании. Об этом сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

«В столице работают около 60 средних и крупных производителей пищевых продуктов и напитков, где трудятся порядка 54 тысяч человек. По итогам прошлого года отрасль показала уверенный рост – объем производства вырос почти на 40% по сравнению с 2019 годом. Так, только московский завод за прошедший год выпустил около 26% общероссийского объема продукции Coca-Cola HBC Россия, превысив собственные показатели предыдущего года на 2,2%», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Завод Coca-Cola HBC Россия запущен в Москве в 1994 году. На предприятии работают семь линий по розливу безалкогольных напитков в пластиковую и алюминиевую тару, а также единственная в России производственная линия по розливу в стеклянные бутылки. Продукция предприятия поставляется в Москву, Московскую область и в города Золотого кольца, а стеклянные бутылочки с Coca-Cola – по всей России и в Белоруссию.

«Нам удалось нарастить объем выпуска продукции, проявив гибкость и использовав новые потребительские тренды, сформированные пандемией, и это несмотря на сложное первое полугодие для всех нас и значительные ограничения в работе отрасли HoReCa. Немаловажным фактором для роста стал запуск высокоскоростной линии розлива, аналогов которой на заводах Coca-Cola в России нет: подобное оборудование установлено только на предприятиях в Чехии и Болгарии. В реализацию проекта было вложено более 850 млн рублей, и эти инвестиции стали базой для дальнейшего роста и укрепления позиций компании в московском регионе», — рассказывает директор завода Coca-Cola в Москве Сергей Сушко.