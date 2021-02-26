Airbus рассекретил данные о выбросах углекислого газа его самолетами

Как сообщает The Guardian, в 2019 году Airbus продал рекордные 863 самолета, которые произведут, согласно предварительным оценкам производителя, за 22-летний период их эксплуатации 740 миллионов тонн углекислого газа. В прошлом году было продано 566 самолетов — их суммарные выбросы за такой же срок составят 440 млн тонн.

Столь внушительные цифры подчеркивают сложность решения проблем декарбонизации, с которыми сталкиваются крупнейшие авиапроизводители — Airbus и их американский конкурент Boeing. Сегодня на авиацию приходится около 1,9% мировых выбросов парниковых газов, но ожидается, что её доля будет быстро расти — по мере того, как всё больше людей в ныне бедных странах смогут позволить себе летать.

«Несмотря на кризис, мы ускоряем реализацию плана по декарбонизации авиации», — заявила член исполнительного комитета Airbus Джули Китчер, курирующая вопросы развития и коммуникаций. Согласно данным концерна, интенсивность выбросов производимых Airbus воздушных судов снизилась с 66,6 г CO2 на пассажиро-километр в 2019 году до 63,5 г в 2020-м. Представители концерна подчёркивают, что эта статистика отражает только переход на более эффективные с точки зрения декарбонизации самолеты и не учитывает фактор снижения интенсивности полётов во время пандемии.

Airbus раскрывает реальные цифры эмиссии СО2 в связи с тем, что общественность, правительства и инвесторы уделяют всё больше внимания вопросам экологии. Такое же давление, скорее всего, в ближайшее время испытает и Boeing — раскрытие информации о выбросах рассматривается сегодня как важный первый шаг на долгом пути к более экологичному производству и прозрачности в экономике.

Сегодня Airbus, Boeing и Rolls-Royce в Великобритании работают, как и множество их более мелких конкурентов, над двигателем с нулевым уровнем выбросов. Два основных направления — электродвигатель и водородная силовая установка — первый летательный аппарат с ней Airbus надеется выкатить на лётное поле к 2035 году.

Эндрю Мерфи, директор по вопросам авиации общественной организации «Транспорт и окружающая среда», приветствовал перспективу более полного раскрытия информации об авиационных выбросах. Он, однако, отметил, что следует обращать внимание и на тепловые эффекты, не связанные с эмиссией CO2, а вызванные тепловыми (инверсионными) следами самолетов. Согласно исследованиям, проведенным специалистами ЕС, такие эффекты нагревают планету даже больше, чем углерод.