Акции дня: котировки «Русала» в минусе

Хуже рынка торговались акции алюминиевой компании «Русал» по итогам дневной сессии на Мосбирже в пятницу, 26 февраля. За день бумаги подешевели на -2,85% до 38,88 рублей.

«Русал» - один из крупнейших акционеров ГМК «Норильский никель». «Норникель» в последний год переживает непростые времена: рекордный штраф за разлив топлива в Норильске, приостановка работы рудников «Октябрьский» и «Таймырский» из-за подтопления, а также обрушение здания дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики. В отношении самого «Русала» также недавно возбудили дело из-за загрязнения атмосферы в Красноярске. Кроме того, в пятницу цены на алюминий падали более чем на -2%. Все это повлияло на поведение трейдеров.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -1,85% до 3346,64 пунктов. Индекс РТС снизился на -2,65% до 1454,14 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:54 мск составила 65,17 долларов за баррель (-1,42%). Российская валюта укреплялась – 74,57 рубля за доллар.