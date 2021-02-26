Байден сделал заявление по Крыму

США никогда не признают суверенитет России над Крымом и будут поддерживать Украину, говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома в пятницу.

“Мы подтверждаем простую истину: Крым-это Украина”, - говорится в заявлении, приуроченному к украинскому Дню сопротивления Крыма российской оккупации. “Соединенные Штаты не признают и никогда не признают так называемую аннексию Россией полуострова, и мы будем стоять вместе с Украиной против агрессивных действий России.”

В четверг было опубликовано заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля от имени ЕС, в котором подчеркивается неизменность позиции Брюсселя по Крыму.

"По прошествии семи лет после насильственной и незаконной аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя Европейский Союз остается непоколебимым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ", - говорится в документе.

В свою рчередь, в пятницу президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании указа о подготовке встречи с международными партнерами в формате так называемой Крымской платформы. Об этом глава государства сообщил в пятницу.

"Сегодня мной подписан указ о мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крымского полуострова. В частности, правительству дано поручение об организации и запуске "Крымской платформы", - сказал он видеообращении на своей странице в Telegram, передает ТАСС.

В указе предусмотрены "меры для развития и поддержки крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей аннексированного Крыма", отметил Зеленский.

Президент Украины также заявил, что жителям региона "пора возвращаться домой" и в очередной раз обвинил Россию в нарушении прав жителей Крыма.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".