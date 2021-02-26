Белоруссия планирует взять у России новые кредиты

Министерство финансов Белоруссии ведет переговоры с Россией о предоставлении новых кредитов на реализацию инфраструктурных проектов, рассказал глава ведомства Юрий Селиверстов.

«Вопросы привлечения кредитных ресурсов, в том числе в России на реализацию совместных проектов, включая инфраструктурные, стояли всегда», - сообщил чиновник. Он подтвердил, что вопрос о переговорах с Москвой по новым траншам «прорабатывается», поскольку «инфраструктуру надо развивать».

В настоящее время Минск ждет от России поступления второго транша российского госкредита в течение первого полугодия в размере $500 млн.

«Мы так договаривались с нашими коллегами из России. Нет каких-либо предпосылок к тому, что это будет не так», - уточнил министр. Помимо этого, республика рассматривает вопрос о размещении в этом году нового выпуска гособлигаций на Московской бирже, выпуск евробондов в ближайшее время в стране не планируется.

Распоряжение о предоставлении Белоруссии межгосударственного кредита объемом $1 млрд. было подписано премьером Михаилом Мишустиным 21 декабря 2020 года, а уже 30 декабря в Белоруссию поступил первый транш госкредита в размере $0,5 млрд.

