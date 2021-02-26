Курс доллара пошел на разворот, рублю определили коридор на март

От властей США со дня на день ожидают принятия решения о вливании в экономику огромного объема ликвидности – по оценкам, 1,9 трлн долларов, что должно в первую очередь поддержать рынки и банки. Инвесторы в такой ситуации избавляются от облигаций и все активнее уходят в более рисковые сегменты: акции и валюту.

На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила до 1,6% годовых. Продажи бумаг спровоцировали более слабые, чем ожидалось, результаты аукциона по продаже государственного долга США. Спрос на госдолг падает, пишет, например, Reuters, поскольку валютные рынки берут пример с рынка облигаций, который отражает динамику изменяющихся прогнозов по темпам экономического роста и инфляции, а также учитывают приближение беспрецедентного государственного стимулирования и монетарного смягчения. Учитывают инвесторы и постепенное ослабление пандемии COVID-19.

В результате в начале дня в Нью-Йорке в четверг, 25 февраля 2021 года, доллар вырос на 0,27% по отношению к корзине валют после падения на 0,26% до 89,677, своего самого низкого уровня с 8 января. Базовая доходность 10-летних казначейских облигаций составила 1,55%. Скачок до 1,6% произошел во второй половине дня, когда прошел аукцион по 7-летним облигациям на сумму 62 млрд долларов. Он сопровождался крайне слабым спросом на бумаги со стороны покупателей.

Финансовые рынки уже длительное время находятся в состоянии высокой чувствительности к новостям, связанным с валютной политикой центробанков, отмечает владелец и CEO брокерской компании Gerchik & Co Иван Крошный. Особое внимание уделяется действиям, риторике или даже намёкам со стороны должностных лиц ФРС США, потому что трейдеры и инвесторы ожидают прекраащения сверхмягкой политики со стороны ФРС.

Но в этот четверг мы наблюдали укрепление индекса доллара с семилетнего минимума даже без вербальных интервенций со стороны представителей̆ ФРС. Импульсом для роста котировок доллара, по словам аналитика, послужил именно прыжок доходности десятилетних американских облигаций до 1,6% годовых. Инвесторы сейчас в самом деле, признает Крошный, ориентируются на первые сигналы восстановления экономики и верят в положительный эффект от вакцинации. Если такие настроение у инвесторов сохранятся, то в ближайшее время на стоит ожидать коррекцию доллара к уровню 1,18 по отношению к евро.

Надежды на быстрое восстановление экономики США на фоне масштабных вливаний ФРС вызывают снижение стоимости 10-летних гособлигаций и рост их доходности до 1,5%, признает и управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артём Лютик. При этом гособлигации выступают популярным инструментом именно для защиты от инфляции. Учитывая, что доходность гособлигаций растет не только в США, но и в Великобритании, Франции, Германии, Италии и т.д., все это принимает масштабный характер.

При этом нет никаких сомнений в том, что в дальнейшем продолжится рост цен на продукты и товары, инфляция также будет расти – причем во многих странах одновременно. В результате, говорит эксперт, это потребует от властей принятия решений о повышении процентных ставок, что, в свою очередь, способно привести к обрушению финансовых рынков.

Уже по итогам января в США инфляция составила 1,2% - при ее росте до 2% из-за вливаний ликвидности со стороны ФРС может начаться паника, что спровоцирует массовые распродажи и падение биржевых индексов по всему миру, как это уже было в 2018 году. Одним словом, коррекцию бирж прогнозируют многие уже давно. Рост доходности американских (и не только) гособлигаций при ожидании роста инфляции становится еще одним фактором, из-за чего все это может произойти, полагает Артём Лютик.

Российские биржи могут также отреагировать на снижение мировых площадок, добавляет он. Сегодня, вслед за падением индексов в США (которые снизились на данных о росте доходности гособлигаций), в красной зоне открылась Азия, индекс МосБиржи потерял 1,83%, индекс РТС снизился на 2,5%. Прогнозируется, что это временная коррекция, которая не продолжится длительное время.

На финансовых рынках происходит некоторая «разрядка», указывает, в свою очередь, главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Эйфоричный рост фондовых индексов, цен ресурсов, сырьевых валют в последние месяцы был явно избыточным, опережающим экономические реалии восстановления экономики в мире. Он следует за масштабными денежными вливаниями от центробанков, прежде всего ФРС. Но вот что интересно. По мере улучшения ситуации в США повышается доходность их гособлигаций. И если в январе она составляла примерно 0,9%, то 25 февраля поднялась выше 1,6. Это принципиальный рубеж.

Дело в том, объясняет эксперт, что 1,5% - средняя дивидендная доходность американских акций. Но в отличие от них, гособлигации считаются безрисковыми активами, процент по ним гарантирован. Поэтому для инвесторов он не должен быть выше рисковой доходности по акциям. И если это случается, то по принципу сообщающихся сосудов цена акций снижается, что даёт увеличение доходности по ним. А фондовый рынок уже потянул за собой валюты, прежде всего укрепление доллара. Это тоже «сообщающиеся сосуды», доллар выступает как «защитный» актив, его покупают, в частности, при ослаблении рисковых активов. Да и повышение доходности гособлигаций США повышает спрос на них и, соответственно на американскую валюту для их приобретения.

Для рубля такие движения негативны как для типичного представителя и сырьевых, и рисковых инструментов рынка. Поэтому 25 февраля он продемонстрировал ослабление. Но в целом чего-то экстраординарного не происходит, уверен Марк Гойхман, коррекция фондовых индексов на 2-4% – ограниченная, вполне рыночная. Мягкая политика ФРС будет продолжаться, что в очередной раз недвусмысленно провозгласил её глава Джером Пауэлл на текущей неделе. Регулятора не пугают высокие ставки по гособлигациям, он будет добиваться восстановления экономических показателей к «доковидному» уровню. Это касается прежде всего занятости, роста ВВП, а также инфляции. Речи не идёт о сворачивании стимулирующих мер в ближайшие месяцы, по крайней мере до конца 2021 года.

Это по-прежнему остаётся фактором для давления на доллар и поддержки рубля, добавляет Марк Гойхман. Но, как мы видим, принципы перетока капиталов в различные активы по доходности способны сдерживать излишне эмоциональные движения инвесторов. Поэтому нельзя утверждать, что под действием внешних стимулов рубль станет расти. Кроме того, у нашей валюты есть и свои важные факторы воздействия на курс.

Они могут быть в дальнейшем как позитивными, так и негативными. Снижение доллара на мировом валютном рынке не означает его снижения и к рублю. В TeleTrade указывают, что изменчивость и противоречивость перечисленных обстоятельств создаёт возможности широкого движения курса рубля в феврале-марте 2021 г. в наиболее вероятном диапазоне 72-76,5 руб./долл. и 88-92 руб./евро.