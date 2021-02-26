En+ Group полностью обновит колеса гидроагрегатов на Братской ГЭС к 2026 году

Компания En+ Group приступила к замене шести из 18 рабочих колес гидроагрегатов на Братской ГЭС в рамках программы модернизации «Новая энергия». Сумма инвестиций в этот этап проекта составит более 1,5 млрд рублей. Работы по замене рабочих колес на Братской ГЭС запланированы на период с 2021 по 2026 год, ранее в ходе первых этапов в 2007 - 2010 гг. и 2014 - 2017 гг уже была произведена аналогичная модернизация 12 гидроагрегатов.

«Мы продолжим в 2021 году проект «Новая энергия» на всех наших гидроэлектростанциях. Полученные в ходе первых этапов результаты полностью оправдывают вложенные инвестиции. Все 12 новых рабочих колес на Братской ГЭС уже подтвердили улучшенные характеристики с повышенным КПД и обеспечили дополнительную выработку электроэнергии без увеличения расхода воды через Братскую ГЭС. Рабочие колеса, которые мы поставим в этом году, также спроектированы с целью увеличения КПД в рабочем диапазоне и оптимального прироста располагаемой мощности ГЭС при прогнозном уровне напора», - отметил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

Российские специалисты уже завершили испытания модели новой гидротурбины и проверили работу установки в различных режимах нагрузки гидроагрегата. Специально для испытаний, которые проводились в течение двух месяцев, был разработан и изготовлен макет турбины и рабочего колеса гидроагрегата.

Лабораторные испытания проводились в присутствии специалистов Братской ГЭС и компании «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация». По результатам испытаний КПД новой гидротурбины составит 96,51%, что почти на 5% выше текущих показателей действующих гидроагрегатов.

Программа обновления Братской ГЭС является частью масштабной программы модернизации «Новая энергия» на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящих в En+ Group (Усть-Илимская, Братская, Иркутская и Красноярская). «Новая энергия» — ключевой инвестиционный проект энергетических предприятий En+ Group стоимостью 21 млрд руб. Проект рассчитан на период до 2046 года и был запущен в 2007 году по инициативе предпринимателя и основателя компании Олега Дерипаски. Помимо экономических расчётов не последнюю роль при подготовке и реализации программы сыграли соображения экологии. Это часть миссии, которая компания и ее основатель реализуют в том числе в Прибайкалье.

Планируется, что по итогам реализации программы сибирские гидроэлектростанции En+ Group, начиная с 2022 года, увеличат производство экологически чистой электроэнергии на 2 млрд кВт⋅ч. Это позволит снизить выбросы парниковых газов по Группе на 2,3 млн т в год, что положительно отразится на экологии сибирских регионов.