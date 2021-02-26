«Formula 1» отчиталась о рекордных убытках 2020 года

Организатор чемпионата мира по автогонкам в классе «Formula 1» компания Liberty Media заявила, что по итогам 2020 года были получены рекордные убытки в сумме 386 млн долларов США.

В 2020 году выручка «Formula 1» составила 1 145 милн долларов, что на 43% меньше, чем в 2019 году. В предыдущем, 2019 году, чемпионата «Formula 1» принес Liberty Media прибыль в размере 17 млн долларов.

Убытки понесенные «Formula 1» 2020 года связаны прежде всего с карантинными ограничениями, которые ввели большинство стран из-за распространения коронавируса. В результате ограничении чемпионат «Formula 1» был сокращен с 21-й до 17 гонок. Кроме того, заезды проходили при пустых трибунах, что также сократило доходы организаторов. Доходы от телекомпаний, транслировавших гонки в 2020 году составили 55% общих доходов, в то время как в 2019 году их доля составляла лишь 30% от всех финансовых поступлений.

В ходе чемпионата 2020 года у нескольких гонщиков был выявлен коронаврус и эти пилоты были вынуждены пропустить один или два уикенда.