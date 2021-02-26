В Goldman Sachs рассказали, что может спасти рубль

В то время как рост доходности казначейских облигаций США оказал давление на курсы валют развивающихся рынков, ралли цен на сырьевые товары в этом году может обеспечить им некоторую защиту, считают аналитики Goldman Sachs Group Inc. Об этом пишет Bloomberg.

Валюты развивающихся рынков, зависящих от сырьевых товаров, все еще могут последовать за раллирующими ценами на нефть и медь, заявил лондонский стратег Иэн Томб в своей записке в пятницу. Это дает возможность для инвесторов открывать длинные позиции в валютах EM - от южноафриканского рэнда до мексиканского песо и российского рубля.

"Значительный рост цен на сырьевые товары в последние месяцы может помочь смягчить удар растущей доходности (облигаций США),- отметил Томб в записке.

Сейчас наблюдаются самые высокие цены на металлы за последние десять лет, а нефть находится на докоронавирусных уровнях. Сырьевой индекс Bloomberg на этой неделе поднялся до самого высокого уровня с 2018 года.

Тем не менее валюты развивающихся рынков готовятся к худшей неделе за последние пять месяцев. Максимальные потери у турецкой лиры, бразильского реала и южноафриканского рэнда. Инвесторам приходится взвешивать риски роста доходности облигаций и соотносить их со стимулирующими мерами, повышаюшими спрос на сырьевые товары.

Для Goldman Sachs некоторые из наиболее интересных возможностей - это валюты развивающихся рынков, чувствительные к меди, такие как южноафриканский рэнд и чилийский песо. Российский рубль и колумбийское песо, тем временем, извлекают наибольшую выгоду из ралли цен на нефть, несмотря на то, что общая чувствительность валют развивающихся рынков к нефти снизилась в последние годы, говорится в сообщении компании.

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