Hyundai отзовет 82 тысяч электромобилей после заявлений о возгораниях

Компания Hyundai отзовет 82 тыс. электромобилей по всему миру для замены батарей после 15 заявлений об их возгораниях.

Как сообщает CNN Business, отзыв электромобилей такого масштаба станет одним из самых дорогостоящих в истории. Ремонт 27 000 автомобилей в Корее и еще 55 000 в других странах обойдется чуть более чем в 900 млн долларов (11000 долларов на каждый электромобиль).

Расследование показало, что причиной возгораний стали замыкания, предположительно связанные с дефектами аккумуляторов, которые поставляет компания LG. По заявлению представителей Hyundai, сейчас с LG идут переговоры о том, какая из компаний оплатит ремонт транспортных средств. Обе стороны на данный момент отрицают свою вину.

К счастью, ни при одном из возгораний никто не пострадал – большинство из них произошло после того, как владельцы, выключив двигатели, покинули машины.

Замена батареи электромобиля – крайняя мера, требующая примерно такого же объема работы и затрат, как замена двигателя внутреннего сгорания в автомобиле. Но при отзыве транспортных средств с бензиновым или дизельным двигателем весь он, как правило, не требует замены. Одним из редких исключений стала ситуация 2014 года с 785 спорткарами Porsche 911 GT3. В Porsche тогда не разглашали затрат, но, по оценке аналитиков CNN Business, отзыв обошелся более чем в 900 миллионов долларов.

Обычно же цены на ремонт автомобилей с ДВС в разы ниже. Так, General Motors в ноябре прошлого года выделила 1,2 миллиарда долларов на замену подушек безопасности у 7 млн автомобилей – то есть, ремонт обошелся менее чем в 200 долларов на единицу. А средняя стоимость отзывов за последние 10 лет составляла, по словам директора по автомобильной и промышленной практике глобальной консалтинговой фирмы AlixPartners Майка Хелда, около 500 долларов за автомобиль.

