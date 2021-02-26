Жена наркобарона Эль Чапо вышла из тени и была арестована в США

Об Эмме Коронель Аиспуро мало кто знал до того момента, как ее мужа, самого крупного наркоторговца планеты Хоакина «Эль Чапо» Гусмана, приговорили к пожизненному заключению. После того, как супруг отправился за решетку до конца жизни, она неожиданно стала светской львицей, нарушив неписанное правило, требовавшее от жен наркобаронов вести тихую незаметную жизнь. Это было особенно странно и неожиданно, потому что этот закон особенно строго соблюдался в наркокартеле Синалоа, которым руководил Гусман.

Вместо того, чтобы продолжить тихую жизнь, Эмма Коронель вышла из тени. Говорили о том, например, что она готовится запустить линию модной одежды. Эмма даже приняла участие в реалити-шоу, посвященном родным и близким наркоторговцев. Об ее популярности говорит хотя бы тот факт, что несмотря на всего лишь 5 снимков в Instagram у нее более 563 тысяч подписчиков. Последним она выставила в декабре прошлого года фото в белом свадебном платье.

Однако открытая жизнь Эммы продлилась недолго. В понедельник ее арестовали по обвинению в сговоре с целью ввоза в США наркотиков.

В конце прошлого года мексиканская журналистка Анабель Эрнандес, один из главных специалистов по картелю Синалоа, заявила, сославшись на свой источник, что Бланка Аиспуро, мать Коронел, беспокоится о дочери. Беспокоились и сыновья Гусмана, а также новый лидер картеля Измаил «Эль Майо» Замбада.

Хоакин Гусман был много раз женат и особой верностью не отличался. Эмма слышала в зале суда показания свидетельницы, рассказавшей о драматическом побеге вместе с ее мужем во время облавы мексиканских морпехов. Они вскочили с кровати, пролезли голые в потайной люк и убежали по канализационному тоннелю.

Эмма каждый день приходила в суд, улыбалась и посылала супругу воздушные поцелуи, однако на самом деле она кипела от ярости и готовила страшную месть, собираясь показать ему, от чего он добровольно отказывался, изменяя ей с другими женщинами.

Эмме Коронель 31 год. Она родилась в Сан-Франциско, но выросла в горах Дюранго, граничащих со штатом Синалоа, одним из беднейших районов Мексики, который больше известен как Золотой треугольник.

Женой главного наркоторговца планеты Эмма стала в 2007 году, когда ей было всего лишь 18 лет, а ему – 50.

«Не думаю, что у нее был выбор и что она могла ответить ему отказом»,- рассказывает Эрнандес.

Какое-то время марихуану в Аризону переправлял отец Эммы, Инес Коронель Баррерас. Однако в 2013 году его арестовали вместе с одним из сыновей и другими членами картеля на складе, набитом оружием и сотней килограммов марихуаны.

Много лет внешний мир знал о существовании Эммы по фотографии, сделанной в 2007 году, когда ее признали королевой красоты на фестивале в Канеласе, городке, где она выросла.

После свадьбы она полностью исчезла из поля зрения общественности. Следующая новость, в которой фигурировала Коронель, датировалась 2011 годом и гласила, что она родила где-то рядом с Лос-Анджелесом дочерей близнецов. 22 февраля 2014 года она была с Гусманом и дочерями на тихоокеанском курорте Масатлан, когда его схватили мексиканские морпехи.

Гусмана посадили в тюрьму строго режима содержания Альтиплано недалеко от Мехико, пока его адвокаты пытались помешать экстрадиции в Америку. 11 июля 2015 г. он бежал по тоннелю длиной более полутора километров, который выходил в душевую в его камере.

В январе следующего года морпехи вновь схватили наркобарона, на этот раз в Лос-Мочисе, штат Синалоа. В феврале того же года Эмма Коронель дала свое первое интервью Эрнандес. Она неоднократно жаловалась на условия содержания в тюрьме мужа и рассказала, что его побег был для нее неожиданностью и что она узнала о нем из выпуска новостей по телевизору.

Гузмана отправили в США. Кстати, американские власти выяснили, что Эмма готовила новый побег, однако из этой затеи ничего не получилось.

Эмма произвела фурор своими нарядами, в которых она приходила в зал суда. Фотографы устраивали свалки, пытаясь снять, как она входит и выходит из здания суда.

Однажды она надела в знак солидарности с мужей ярко-красный пуловер. На нем в тот день был точно такой же пуловер.

Каждое утро, входя в зал, Хоакин Гусман искал ее взглядом, улыбался и махал рукой.

Однажды Эмма со смехом беседовала с мексиканским актером Алехандро Эддой, который играл Гусмана в нетфликовском сериале «Нарко: Мексика». На шестой неделе она привела на заседание семилетних дочерей, одетых в одинаковые джинсы и белые куртки. Гусман в тот день похлопал дочерям, словно играл с ними в какую-то игру.

После того, как суд приговорил наркобарона к пожизненному заключению плюс еще 30 лет, Эмма Коронель публично поблагодарила его защитников и своих мать с сестрой за то, что они присматривали за ее дочерями, пока она каждый день ходила в суд.

Ее имя, кстати, было упомянуто в показаниях свидетелей. Дамасо Лопес, один из бывших помощников Гусмана, рассказал, что встречался с ней и сыновьями Гусмана, когда они планировали побег из Альтиплано. Гусман общался с женой и часто присылал из тюрьмы письма.

Эмма ни о чем не жалеет и ни в чем не раскаивается.

«Могу обо всем этом сказать лишь то, что мне нечего стыдиться,- написала она.- Я не идеальна, но считаю себя хорошим человеком. Я никогда никому намеренно не причиняла зла».