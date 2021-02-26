Кредитами на зарплату сыт не будешь

Отсрочек по налогам и кредитам, на которых настаивал уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, похоже, не будет. Омбудсмен опубликовал статистику, согласно которой в 2021 году в России может закрыться каждое десятое предприятие в секторе МСБ. Однако в Минэкономразвития эту информацию назвали оценочной и привели в доказательство данные официальной статистики, свидетельствующие о высокой эффективности мер, принятых ранее властями для поддержки сектора.

В сообщении на сайте Бориса Титова говорится, что опрос «Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки» показал: половина малого бизнеса в России нуждается в продлении отсрочек по уплате налогов и возврату кредитов. По оценке предпринимателей, кризис, разразившийся в 2020 году, стал полномасштабным и затронул абсолютное большинство предприятий — из-за деградации спроса выручка упала у 80% компаний. При этом только 42,3% предпринимателей смогли воспользоваться мерами поддержки, а 31,8% пытались получить её, но не смогли.

«В отношении 2021 года у участников опроса весьма пессимистичные ожидания. У трети наблюдается дальнейшее снижение оборотов, каждый десятый указал, что их компания готовится к закрытию. Основной трудностью, по мнению большинства, стало то, что спрос на продукцию с момента начала пандемии так и не восстановился», — говорится в сообщении.

В Минэкономразавития с заявлением, опубликованным на сайте, не согласны. «Исследование аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова к нам не поступало, но мы готовы его изучить. Информация, опубликованная в СМИ, носит оценочный характер. Мы ориентируемся на данные, которые нам на регулярной основе предоставляют банки-участники льготных программ кредитования для бизнеса. Согласно им 98% заёмщиков по программе ФОТ 2.0 соблюдают условие сохранения занятости, а значит, могут рассчитывать на списание кредита», — приводит МЭР в своём сообщении слова замминистра Татьяны Илюшниковой.

Она, впрочем, подтвердила, что не весь бизнес смог восстановиться после ковидных ограничений. И именно поэтому правительство по поручению президента запускает в марте новую программу льготных кредитов под 3%, которая, как и ФОТ 2.0, направлена на сохранение рабочих мест. А на текущий момент компании, пострадавшие от пандемии, могут воспользоваться теми мерами, которые были продлены на 2021 год, напомнила Илюшникова. Среди них мораторий на проверки для малого бизнеса, меры поддержки для производителей и продавцов подакцизных товаров, либерализация требований к заемщикам РГО и МФО, льготная программа кредитов под 8,5%.

Бизнесу нужен платежеспособный потребитель

2021 год не станет годом полного восстановления экономики. Это переходный период, когда, с одной стороны, продолжаются осложнения, вызванные распространением пандемии, а с другой — уже невозможно применять наиболее эффективные меры сдерживания коронавируса в виде локдауна, указывает член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. Поэтому, как только появилась вакцина, на смену локдаунам пришла массовая вакцинация. Тем не менее, из-за возникновения все новых опасных штаммов вируса и сохраняющегося нестабильного состояния экономики ожидать сильного рывка в текущем году просто неоткуда. Всё это делает заявления от 9,7% опрошенных компаний о неизбежном закрытии вполне ожидаемыми — еще в прошлом году средний и малый бизнес также ожидал подобного исхода, напоминает Бишенов.

Продление программы льготного кредитования для бизнеса под 3% в «Деловой России» считают не совсем той мерой, которая реально может спасти бизнес от тотального закрытия и банкротства, говорит Бишенов. Льготное кредитование, по сути, лишь откладывает неизбежную остановку бизнеса, выполняя функцию временной подпорки. Но, если само основание не поддержать и не вылечить, оно в конце концов рухнет, это лишь вопрос времени, убежден эксперт. Поэтому правильно было бы, считает Бишенов, если бы меры господдержки выражались в комплексной помощи: льготных кредитах, выделении невозвратных средств на поддержание бизнеса в текущем году и снижении налоговой нагрузки для тех, кто действительно в этом нуждается.

Другой вопрос, что снижение налоговой нагрузки снизит поступления в федеральный и местные бюджеты, а в условиях острого бюджетного дефицита это государству крайне невыгодно, замечает Алим Бишенов. Поэтому налоговые послабления маловероятны, а льготные кредиты, как уже отмечалось, лишь отсрочат неизбежное закрытие предприятий. И ожидать, что к 2022 году ситуация улучшится, не стоит, полагает эксперт.

Спасение ИП — дело рук самозанятых

Главная проблема для бизнеса сегодня, как и год назад — серьезное сжатие спроса, признает генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. Люди продолжают терять доход, затягивать пояса и экономить, а это оборачивается недополучением прибыли малыми и средними предприятиями. С другой стороны издержки бизнеса продолжают расти из-за ослабления рубля, заставляя предпринимателей думать о повышении отпускных цен — что, в свою очередь, опять же негативно скажется на спросе.

Получается замкнутый круг, говорит Ускова. За прошлый год, когда из-за жесткого локдауна внутренний спрос упал практически до нуля, закрылись более миллиона малых и средних предприятий — каждый пятый малый бизнес в России. И это при действующих мерах поддержки и моратории на банкротство. Сейчас, когда спрос так и не восстановился, меры поддержки прошлого года показали недостаточную эффективность, а мораторий снят, прогноз Титова выглядит, к сожалению, вполне реалистично.

Текущие меры помогают бизнесу разве что оставаться на плаву, констатирует Анастасия Ускова. Беспроцентные кредиты на ФОТ — это хорошо, но реально помочь они могут только там, где зарплаты не сильно отличаются от МРОТ. А деньги нужны предприятиям для того, чтобы расширять и модернизировать производство, искать новые рынки сбыта и так далее. Но заемные средства на эти цели идут уже совсем по другим ставкам, и даже льготные 7%, которые с января обещают МСП и самозанятым, не внушают особого оптимизма, поскольку бизнесу еще предстоит рассчитываться по долгам прошлого года. При таком раскладе снижение налоговых ставок, или даже их полное обнуление для особенно пострадавших отраслей, может оказаться куда более действенным средством и вполне способно хотя бы отчасти оживить деловую активность.

Но реальной панацеей, считает Ускова, станет только возобновление роста реальных доходов населения, которого не будет без грамотной социальной политики, роста курса рубля и восстановления инвестиционного климата в стране.

Возвращаясь к кредитованию ФОТ, Анастасия Ускова отмечает: по-настоящему действенной эта мера оказалась в плане перевода большого числа сотрудников малых предприятий, где традиционно велик оборот налички, с зарплаты в конвертах на белую. Для того чтобы претендовать на льготы, субсидии и действовавшие отсрочки по налоговым и страховым взносам, предприниматели в прошлом году часто оформляли получателей конвертов в штат. В частности, поэтому официальная безработица даже несколько снизилась — с 6,2% в разгар локдауна весной—летом до 5,8% к концу года. Но в этом году, если ФОТ 3.0 не будет сопровождаться новыми отсрочками по налогам и страховым, бизнес вряд ли станет активно пользоваться программой, полагает Ускова. Выгоднее будет сотрудничать с самозанятыми — за их услуги не нужно платить страховые взносы, а налоговые ставки (и без того самые низкие — всего 6%) обычно платят исполнители, а не бизнес.

С одной стороны, ФОТ 3.0 продолжит бороться с теневой безработицей, что поможет улучшить официальную статистику. С другой — закрывающиеся МСП будут тянуть показатели вниз, считает Ускова. Поэтому резких изменений в течение года на рынке труда ожидать не стоит. Выпавшую деловую динамику и занятость будут, как и в прошлом году, компенсировать самозанятые. ИП продолжают мигрировать в самозанятость, чтобы снизить налоговые издержки, а бизнес всё активнее обращается к услугам самозанятых, чтобы оптимизировать расходы на штат, отмечает эксперт. В прошлом году на миллион закрывающихся МСП, пришлось свыше 1 млн 700 тыс. новых плательщиков НПД. В нынешнем число самозанятых может вырасти еще как минимум на 2 млн.