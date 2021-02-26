Курс доллара: рубль снова изучает дно

Курс доллара резко вырос в четверг к рублю на фоне значительного ослабления большинства валют EM и коррекционного снижения нефти.

Курс доллара к закрытию торгов составил 74,81 руб. (плюс 1,27 руб.), курс евро вырос на 1,59 руб. - до 91,04 руб.

Так индекс DXY за тот же период вырос с 90,1 пункта повысился до 90,28 пункта.

Рост опасений по поводу увеличения доходности гособлигаций США стимулирует инвесторов к переходу в защитные активы.

Динамику рубля стоит признать коррекционной, так как на нацвалюту влияет сразу несколько важных факторов поддержки. Во-первых погодные условия играют на руку нефтяным котировкам, что благоприятно сказывается на рубле. Вторым фактором является снижение накала санкционной риторики со стороны ЕС и США. Третьим фактором выступает налоговый период, когда компании-экспортеры перечисляют в бюджет НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Как прогнозирует Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 73,5-74,7 в паре с долларом и на уровне 89,5-90,8 в паре с европейской валютой.

По мнению Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", развитие нисходящей динамики на рынке ОФЗ и настороженность инвесторов из-за различных геополитических аспектов препятствуют укреплению рубля. Также он отмечает прохождение пика налогового периода. По его прогнозам, в конце недели курс доллара будет формироваться в пределах 73,5-74,5 рубля.

Георгий Ващенко из ИК "Фридом финанс" отмечает перепроданность рубля относительно нефти. Так цена барреля вышла к уровню 4900 рублей, что заметно выше того, что было при стоимости нефти выше 65 долларов за баррель в прошлом.

"Однако сильных факторов для укрепления рубля сейчас не просматривается. Курс уже сбалансировался на новом уровне. Увеличение рублевой массы, сокращение торгового баланса, рост инфляции выше 5% и отсутствие перспектив снижения ставки мешают укреплению рубля", — добавил он.