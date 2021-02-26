Минприроды предлагает решить проблему со свалками за счет населения

Минприроды выступает с предложением увеличить тариф на вывоз мусора для населения, заложив в стоимость расходы на рекультивацию полигонов, срок службы которых скоро закончится, пишет РБК. Издание сообщает, что населению придется в случае принятия предложения доплачивать 32 руб. в год с человека, рассказал директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов на заседании Общественного совета министерства.

Он уточнил, что показатель рассчитывался исходя из средних нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на человека, который составляет приблизительно 2,53 куб. м в год. Земцов считает, что подобное подорожание не будет критичным для населения. Против повышения тарифа не выступает и ФАС.

Пока предложение не обсуждалось на уровне других ведомств, а также профессионального сообщества, рассказала замглавы Минприроды Светлана Радченко. Сегодня в среднем тариф по России на вывоз мусора составляет около 90 руб. в месяц, или 1080 руб. в год, то есть стоимость предлагается поднять на 3%, добавила чиновница. Она называет предложение «прогнозным вариантом», отметив, что в случае отказа от увеличения тарифа рекультивация старых полигонов продолжится только за счет бюджета.