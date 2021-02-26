Молдавия зарегистрировала «Спутник V»

Молдавия зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».

«Молдова стала 38-й страной в мире, одобрившей вакцину Sputnik V», – говорится в официальном твиттере российской вакцины.

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в настоящее время «Спутник V» зарегистрирован в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале.

22 февраля посол Сирийской арабской республики в России Рияд Хаддад заявил, что его страна зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». В РФПИ не подтвердили, но и не опровергли это сообщение.