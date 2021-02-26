Натяжные потолки: разновидности и особенности установки

Многообразие фактур и конфигураций дает возможность выбрать натяжные потолки в СПб, в максимальной степени соответствующие оформлению интерьера.

Используемые материалы

На рынке представлено множество разновидностей натяжных потолков, отличающихся друг от друга материалами изготовления полотнища, фактурой, формой, числом уровней, дизайном и другими характеристиками. Несмотря на столь значительное многообразие разновидностей этих конструкций, для изготовления полотнищ используются лишь два материала: ткань и поливинилхлоридная пленка. Текстура ткани для полотнища похожа на обычный капрон. Она обладает эластичностью и за счет этого легко обретает требуемую форму. Данный материал свободно пропускает воздух, тем самым обеспечивая эффективное естественное вентилирование надпотолочного пространства. Для придания нужной фактуры и расцветки такому полотну применяют лак и полимерную краску. При изготовлении полотнища из ПВХ-пленки ее нагревают и растягивают на предварительно приготовленном каркасе. После охлаждения такая пленка приобретает гладкость и упругость.

Потолки с одним и несколькими уровнями

Разница в устройстве натяжных потолков состоит в числе уровней. Наиболее дешевые и простые модели имеют один уровень – полотно, которое растянуто по периметру помещения на багете. Достоинства одноуровневых потолков таковы:

простая установка;

легкий уход;

устойчивость к колебаниям температур;

износоустойчивость.

Многоуровневые потолки рассчитаны на хозяев, которые желают при оформлении помещений отказаться от привычных решений. Различия между этими конструкциями и нарезными листами гипсокартона состоят в быстроте установки и отсутствии строительного мусора. Форма подвесных элементов может быть прямой, округлой или изогнутой.

При оформлении натяжных потолков дизайнеры используют множество всевозможных приемов, например, сочетают ткань с ПВХ-пленкой, применяют разные фактуры, светильники и элементы декора. Интереным и популярным на сегодняшний день решением является установка скрытого карниза на натяжном потолке.

Среди разных форм натяжных потолков наиболее популярными являются следующие:

Плоские – они размещаются под наклоном по отношению к полу.

Волноподобные – могут иметь переходы какой угодно высоты и амплитуды. По запросу заказчика имитация волн может быть выполнена на всем потолке либо лишь его части.

Арочные – формируют постепенный переход от стен к наиболее высокой точке. При наличии желания можно обустроить в помещении куполообразный потолок. Очевидное достоинство такого варианта заключается в возможности скрыть коммуникации на стыке потолка и стен, который закрыт полотнищем.

Многоуровневые – число «ступеней», расположенных на различной высоте, может быть любым. Зачастую это конструктивное решение используется для зонирования помещения.

Конусообразные – такие потолки имеют выступ, форма которого является круглой, овальной, прямоугольной, ромбической или каплевидной. Объемная часть может переходить к общей плоскости конструкции постепенно или резко.

Многообразие подсветок

При оформлении интерьера в настоящее время применяются разнообразные подсветки натяжных потолков: по периметру помещения, точечные, линейные, световые линии на натяжном потолке. Использование игры света и теней позволяет замаскировать дефекты ремонта, гармонично зонировать пространство и реализовать различные дизайнерские идеи. Установка светильников на натяжных потолках выполняется при помощи прозрачной пленки либо с использованием «парящего» способа крепления.

Зонирование расцветками

Многоуровневые натяжные потолки, выдержанные в разных фактурах и расцветках, позволяют разделить комнату на несколько участков. В тех случаях, когда высота помещения допускает лишь минимальный отступ между натяжным потолком и плитой, оптимальным решением являются двухцветные паяные потолки.

Установка натяжных потолков

Для достижения желаемого результата установку натяжных потолков нужно поручить специалистам, поскольку при ее выполнении должны строго соблюдаться технологические требования. Эта работа производится в несколько этапов: