Цены на нефть падают из-за укрепления доллара

Нефть по итогам торгов 25 февраля снизилась в цене, так сорт Brent потерял 0,33%, достигнув отметки $67,03. В первой половине дня цена повышалась до уровня $67,67, пишет Regnum.

Аналитики отмечают, что сырье демонстрирует отрицательную динамику на фоне всплеска продаж акций на американском фондовом рынке, вызванного ростом доходности десятилетних гособлигаций США.

Также подорожание доллара оказывает давление на нефтяной рынок. Утром 26 февраля на торгах в Азии сорт Brent отступил к уровню $65,35.

Параллельно снизилась доходность десятилетних гособлигаций США с 1,56 до 1,49.

Инвесторы продолжают отслеживать ситуацию с продажами акций, если она сегодня прекратится, то цена на нефть вернется обратно к уровню $67,50. Если рынку не удастся удержать уровень $65,35,то падение усилится до $64,60.

