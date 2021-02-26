Роспатент включил в топ-10 лучших патентов 2020 года проект, поддержанный En+ Group

Роспатент признал научный проект по созданию перовскитных солнечных элементов, реализуемый учеными МГУ при поддержке En+ Group, одним из лучших НИОКР, получивших патент в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба En+ Group.

Проект предполагает новый способ формирования тонких пленок гибридного перовскита для перовскитных солнечных элементов. Теоретически это позволит существенно повысить эффективность традиционных солнечных батарей на основе кремния, а в перспективе и вовсе заменить их на более дешевые и простые в получении аналоги.

«Гибридные галогенидные перовскиты в настоящий момент являются самым интенсивно исследуемым классом материалов в мире, обладающим выдающимися оптическими и электронными свойствами. Открытые в 2016 году в МГУ подходы позволяют формировать тонкие пленки гибридных перовскитов потенциально неограниченной площади. В настоящее время наша лаборатория ведет работу по широкому фронту фундаментальных и прикладных вопросов, связанных с развитием данной технологии, за время исследований нами получено более 10 российских и международных патентов, что говорит о высоком уровне проводимых разработок», - рассказал руководитель исследований, заведующий лабораторией новых материалов для солнечной энергетики факультета наук о материалах МГУ Алексей Тарасов.

Исследования, ставшие основой запатентованной технологии, были осуществлены при финансовой поддержке En+ Group и в рамках проекта программы ФЦПИР МинОбрНауки РФ.

«Возобновляемые источники энергии – профиль нашей деятельности как энергетической компании, стремящейся к «зеленому» будущему, поэтому с 2016 года к En+ Group участвует в проекте создания перовскитовых панелей в качестве индустриального партнера. Мы надеемся, что в будущем данная технология будет востребована в мире и послужит достижению одной из целей устойчивого развития ООН - обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех», - сказал операционный директор En+ Group Вячеслав Соломин.

Поддержка научных разработок в области зеленой энергетики является одним из приоритетов развития En+ Group, заложенных основателем компании Олегом Дерипаской. В металлургическом бизнесе En+ Group действуют собственные инженерно-научные центры ВАМИ, СибВАМИ, ИТЦ, ИЛМиТ. Последний был создан совместно с НИТУ МИСиС и является одним из лидеров в России в области аддитивных технологий и разработке новых материалов.