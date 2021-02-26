Курс доллара: игроков захлестнули эмоции

Курс доллара в пятницу к рублю практически не изменился. Однако вначале дня рубль эмоционально распродавали. Торги конца рабочей недели рубль начал с позиций 74,63 против доллара и 90,72 против евро, но к пяти часам по Москве он оказался у отметок 74,67 против доллара и 90,49 против евро.

Отступление против доллара оказалось ожидаемым, индекс DXY за тот же период с 90,07 пункта вырос до 90,19 пункта. На валютные колебания влияние оказывают настроения на долговом и фондовом рынках.

«Распродажи в рисковых активах вызваны стремительным взлетом доходностей госбумаг, что рассматривается инвесторами в качестве сигнала к завершениям монетарных циклов и общему подъему кредитных ставок. К полудню обстановка на отечественном рынке несколько разрядилась, хотя в утренние часы пятницы наблюдался эмоциональный выход из рисковых инструментов в качестве реакции на вчерашнее трехпроцентное падение американских индексов и утренний спуск азиатских площадок.»,- описывает ситуацию на рынках аналитик БКС Михаил Зельцер.

«В краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 73,5-75,0 в паре с долларом и на уровне 89,5-91,0 в паре с европейской валютой»,- полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

По оценкам аналитиков TeleTrade существуют возможности широкого движения курса рубля в феврале-марте 2021 г. в наиболее вероятном диапазоне 72-76,5 руб./долл. и 88-92 руб./евро.