СМИ: Telegram терпит убытки

Мессенджер Telegram планирует разместить облигации на один млрд долларов США среди ограниченного круга инвесторов, чтобы выплатить 600 млн долгов, срок погашения которых истекает в конце апреля этого года, сообщает РБК со ссылкой на издание VTimes.

Издание ссылается на финансовую отчетность группы за 2018-2020 годы – в ней говорится, что эти годы Telegram закончил с убытками в 172,7 млн и 150,9 млн долларов, а обязательства превышали активы на 245 млн и 418 млн долларов соотвественно. За первую половину 2020 года компания получила дефицит в размере 172 млн долларов.

Большую часть средств от размещения облигаций Telegram планирует направить на покрытие долгов перед инвесторами — на это может быть потрачено 684 млн, говорится в презентации компании.

Издание напоминает, что после провала блокчейн-проекта TON Telegram должен был вернуть 175 инвесторам 1,75 млрд долларв. По данным на декабрь, компания погасила 770 млн долларов долгов, 443 млн долларов рефинансировала в кредиты, а по долгам в 6 млн долларов пока не рассчиталась. С учетом того, что Telegram пообещал вернуть инвесторам, которые согласились рефинансировать инвестиции в TON в кредиты по 110% от их вложений, общая сумма долга на середину 2020 года составила около 626 млн, долларов.

В 2018 году Telegram привлек 1,7 млрд долларов на запуск блокчейн-платформы TON с криптовалютой Gram. Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) наложила запрет на запуск блокчейн-платформы, заявив, что Telegram нарушил правила размещения ценных бумаг.